"이정현, 만나서 말씀 들을 것"

오세훈 서울특별시장이 전날 마감인 서울시장 공천 접수를 하지 않은 가운데 장동혁 국민의힘 대표가 "공천은 공정이 생명이라고 생각한다"고 말했다.

장 대표는 13일 국회에서 기자들과 만나 오 시장이 인적 쇄신과 혁신 선거대책위원회 설치 요구를 내세워 공천을 미루는 것에 대한 생각을 묻자 이렇게 답변했다.

앞서 오 시장은 전날 마감인 당 서울시장 공천에 등록하지 않았다. 오 시장은 "노선 전환을 할 수 있는 인적 변화가 필요하다"는 입장이다.

이 가운데 이정현 국민의힘 공천관리위원장은 오늘 오전 "모든 책임을 지고 물러나겠다"며 사퇴 의사를 밝혔다. 장 대표는 이와 관련해 "오늘 보고를 받았다"고 했다.

그러면서 "(이 위원장에게) 바로 연락을 드렸는데 전화기가 꺼져 있는 것 같다"며 "연락이 닿는 대로 만나서 말씀을 듣도록 하겠다"고 했다.

한편 이날 오전에는 인적 쇄신 대상으로 꼽히는 장예찬 여의도연구원 부원장이 사퇴 예정이라는 보도가 한 차례 나왔지만 장 부원장은 "오보"라는 입장을 밝혔다.

또 다른 인적 쇄신 대상으로 언급되는 박민영 미디어대변인은 임기가 15일까지다. 다음 주 월요일 열리는 당 최고위원 회의서 관련 논의가 이뤄질 수 있다는 전망이 나온다.

