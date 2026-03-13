정원오 측 "국회의원 캠프 직책 사용 금지 수용"

더불어민주당 서울시장 예비경선에서 두 차례 토론이 진행된다.


조승래 민주당 사무총장은 이날 당사에서 진행된 기자간담회에서 "선관위 시행 세칙을 정할 때 예비경선은 토론회를 한번 하되, 합의가 있으면 한 번 더 하기로 했고, 한 번 더 하기로 한 것으로 안다"고 말했다.

서울시장 경선이 과열 양상을 보인다는 지적에 대해서는 "과열이라기보다는 서울시장 후보자들의 마음이 크고 강하다"며 "이해해줬으면 좋겠다"고 했다.

줄 세우기 논란에 대해서는 "과열을 막기 위해 선관위에서 논의를 모았고 최고위에도 보고가 됐다"며 "후보자들이 그에 따라 적절한 조치를 할 것으로 안다"고 했다. 현역의원들이 캠프 주요직을 맡아 논란이 됐던 정원오 전 성동구청장 측은 "국회의원 캠프 직책 사용 금지' 조치에 대해 대국적으로 수용하기로 결정했다"라고 알렸다.

토론회 일정과 관련해 조 사무총장은 "정리가 되는 대로 선거관리위원회에서 서울시민에게 알릴 것"이라고 밝혔다.

나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
지혜진 기자 heyjin@asiae.co.kr
