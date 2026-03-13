맞춤형 AI 인사이트 제공

한솔PNS가 '스마트공장·자동화산업전 2026'(AW2026)에 참가해 제조 IT 솔루션 라인업과 제조산업 특화 AI 플랫폼 '임팩토 AI 아틀라스'(I'MFACTO AI Atlas)를 소개했다고 13일 밝혔다.

AW2026은 스마트공장과 자동화 기술을 전시하는 국내 최대 규모의 산업 자동화 전문 전시회다. 이번 전시회는 지난 4일부터 6일까지 총 3일간 서울 강남구 코엑스 전시장에서 진행됐으며 한국산업지능화협회·한국무역협회 등이 공동 주최했다.

한솔PNS는 이번 전시에서 'AI Native Manufacturing'(AI 내재형 제조)을 컨셉으로 제조 데이터를 분석하고, 이를 기반으로 공정 최적화 인사이트를 제공하는 제조산업 특화 AI 플랫폼 임팩토 AI 아틀라스를 선보였다.

임팩토 AI 아틀라스는 한솔PNS가 운영 중인 ▲데이터수집솔루션(EIS·DPS) ▲제조실행솔루션(MES) ▲품질관리솔루션(QMS) ▲설비관리솔루션(PAM) ▲환경안전보건솔루션(ESH) 등 각 제조 공정별 IT 솔루션과 연계해 맞춤형 AI 인사이트를 제공한다.

제조현장에서 실시간으로 수집되는 제조 데이터를 학습해 생산 불량 분석, 설비 이상 예측, 공정 개선 제안 등의 분석을 수행하며, 분석 결과는 제조 IT 솔루션과 연동돼 업무 흐름 상에서 즉시 실행까지 이어질 수 있도록 설계됐다. 또 'On-Premise'(서버 직접 운영) 방식을 기반으로 구축돼 민감한 제조 데이터의 외부 유출 없이 안전하게 활용할 수 있다.

한편, 한솔PNS는 이번 전시에서 AI 인터페이스 '임팩토 AI 아틀라스 렌즈'(I'MFACTO AI Atlas Lens)도 함께 소개했다. 임팩토 AI 아틀라스 렌즈는 특정 시스템에 종속되지 않고 다양한 제조 IT 솔루션과 연동이 가능해 사용자가 손쉽게 AI 분석 기능을 활용할 수 있도록 돕는 인터페이스 도구다.

전시 부스에서는 임팩토 AI 아틀라스 렌즈와 한솔PNS의 제조실행관리솔루션(MES)을 연동한 시연이 진행됐다. 공정 데이터를 AI가 자동으로 분석하고 시각화하는 기능을 선보였으며, 그룹웨어 등 업무 시스템과 연계된 AI 에이전트가 회의 소집, 업무 안내, 공지 요약 등을 수행하는 기능도 함께 시연했다.

한솔PNS DX 사업부문장은 "임팩토 AI 아틀라스가 제조 산업현장의 AX 촉진에 핵심적인 역할을 할 것으로 기대한다"며 "제조산업에 특화된 AI 기술을 바탕으로 고객의 생산 경쟁력 향상을 위해 노력하겠다"고 말했다.

