셀리맥스, 일본 ‘메가와리’ 종합 랭킹 1위…현지 시장 인기 입증

더마코스메틱 브랜드 셀리맥스(celimax)가 일본 최대 이커머스 할인 행사 '메가와리'에서 종합 랭킹 1위를 기록했다.

셀리맥스는 일본 인플루언서와 협업한 콜라보 세트가 3월 5일 기준 메가와리 종합 랭킹 1위를 달성했다고 밝혔다. 대표 제품인 '레티날 샷 타이트닝 부스터' 단품도 종합 랭킹 2위에 올랐다.

메가와리는 이베이재팬이 주관하는 큐텐(Qoo10)의 분기별 최대 규모 프로모션으로, 행사 기간 동안 10억 명 이상이 유입되는 일본 대표 이커머스 할인 행사다.

셀리맥스의 '레티날 샷 타이트닝 부스터'는 최근 글로벌 주요 시장에서도 성과를 이어가고 있다. 북미 아마존 페이셜 세럼 카테고리 1위, 아마존 호주 뷰티 전체 카테고리 1위, 글로벌 온라인 쇼핑 플랫폼 예스스타일(YesStyle) 뷰티 전 제품 부문 1위를 기록하는 등 북미·아시아·호주 시장에서 경쟁력을 입증했다.

셀리맥스는 이번 성과를 바탕으로 일본 시장 확대에 나설 계획이다. 오는 4월에는 큐텐 메가포 프로모션과 공식몰 프로모션을 진행하고, 5월에는 큐텐에서 더비타 라인 신제품을 선론칭할 예정이다.

셀리맥스 김민석 대표는 "일본 최대 이커머스 행사인 메가와리에서 1위를 기록한 것은 소비자들이 직접 선택해준 결과라는 점에서 의미가 크다"며 "일본 소비자들의 반응을 바탕으로 현지 시장에 맞는 제품과 서비스를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.

