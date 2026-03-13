마약류 관리에 관한 법률 위반 혐의

알약 형태 제조 후 '던지기'로 마약 유통

가루 형태의 마약을 알약으로 제조해 유통한 외국인이 구속 상태로 검찰에 넘겨졌다.

서울 강동경찰서는 마약류관리법 위반 혐의로 30대 A씨를 구속 송치했다고 13일 밝혔다.

A씨가 알약 형태의 마약을 제조한 뒤 일명 '던지기' 방식으로 마약을 유통하고 있다. 서울 강동경찰서 AD 원본보기 아이콘

경찰에 따르면 A씨는 필로폰·엑스터시(MDMA) 등 마약 원료를 혼합해 알약 형태로 제조한 뒤 유통한 혐의를 받는다.

A씨는 부산 모처에 있는 주택에 타정기(알약을 압축해 일정한 모양으로 만드는 기계)를 설치하고, 불상의 경로로 배송받은 분말 상태의 마약 원료를 혼합해 알약 형태의 마약을 제조한 것으로 조사됐다. 이후 '던지기' 수법을 사용해 도·소매 단위로 마약을 유통했다.

A씨는 생활비 마련을 목적으로 해외에 있는 신원 미상의 인물과 공모하고 올해 1월부터 지난 6일까지 범행을 저지른 것으로 확인됐다.

경찰은 A씨의 주거지에서 알약 타정기 등 마약 제조 장비와 정제 형태 마약 4000정(2㎏), 가루 마약 1.3㎏ 등을 압수했다. 압수한 마약류 장비 등은 정밀 감정을 의뢰하는 한편, 유통 경로를 추적하고 있다.

AD

경찰 관계자는 "마약이 의심되는 경우 주저하지 말고 경찰에 신고해달라"고 당부했다.

박재현 기자 now@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>