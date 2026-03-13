브랜드 슬로건 '가야가 빚은 고령' 로고 전면

도시의 정체성 강화

경북 고령군은 오는 16일부터 카드형 상품권 '고령사랑카드'의 새로운 디자인을 출시하고 발행에 나선다.

이는 2020년 고령사랑카드 발행을 시작한 이후 첫 디자인 변경으로, 고령군 브랜드 슬로건인 「가야가 빚은 고령」 로고를 전면에 배치하여 가야로 인해 만들어지고 이루어진 도시의 정체성을 강화함과 동시에 소비 진작을 도모하여, 지역경제를 살리는 선순환의 시작을 목표로 한다.

'고령사랑카드'의 새로운 디자인/김이환 기자 AD 원본보기 아이콘

또한, 기존 농협, 새마을금고 이외에도 관내 우체국(덕곡면 제외)까지 신규로 카드 발급기관을 확대하여 접근성을 한층 강화하였다.

고령군 관계자는 "새 디자인의 고령사랑카드를 통해 우리 군의 역사적 자부심을 일상에서 공유하고, 착한소비가 소상공인에게는 매출 증대를, 지역에는 활력을 불어넣을 수 있는 계기가 되도록 사용에 적극적으로 동참해 주시길 바란다"고 했다.

영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr



