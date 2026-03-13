인니 대통령, 오는 31일~1일 국빈 방한

인공지능, 인프라, 조선 협력 방안 논의

이재명 대통령이 다음 달 1일 한국을 국빈 방문하는 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령과 정상회담을 갖는다.

강유정 청와대 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령의 초청으로 프라보워 대통령이 오는 31일~2일 국빈 방한한다고 밝혔다.

이 대통령은 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 방한한 프라보워 대통령과 만난 바 있다.

이재명 대통령과 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령이 1일 APEC 정상회의장인 경북 경주화백컨벤션센터에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 2025.11.1 연합뉴스

양 정상은 다음 달 1일 공식 환영식, 정상회담, 양해각서 서명식, 국빈 오찬 등의 일정을 소화한다. 한-인도네시아의 특별 전략적 동반자 관계를 도약시키기 위해 교역·투자 및 국방·방산 협력 고도화 방안을 논의한다. 인공지능(AI) 등 첨단기술, 인프라, 조선, 원전, 에너지 전환, 문화창조산업 등 신성장 분야 협력도 도모한다.

또 한-아세안 관계 증진, 중동·한반도 등 주요 지역 정세, 글로벌 이슈 대응 방안도 함께 논의할 방침이다.

강 대변인은 "인도네시아는 세계 4위 인구와 풍부한 부존자원을 보유한 아세안 최대 경제 대국"이라면서 "우리 기업의 첫 해외투자 및 우리 무기체계의 첫 수출 대상국이며 최초로 전투기를 공동개발하는 등 우리와 각별한 인연이 있는 역내 핵심 경제협력국이자 우방국"이라고 설명했다.

그러면서 강 대변인은 "프라보워 대통령의 이번 방한은 역내 및 세계의 안정·평화에 기여하기 위한 연대와 협력을 한층 강화할 것으로 기대된다"고 부연했다.

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr



