인니 대통령, 오는 31일~1일 국빈 방한
인공지능, 인프라, 조선 협력 방안 논의

이재명 대통령이 다음 달 1일 한국을 국빈 방문하는 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령과 정상회담을 갖는다.


강유정 청와대 대변인은 서면 브리핑을 통해 이 대통령의 초청으로 프라보워 대통령이 오는 31일~2일 국빈 방한한다고 밝혔다.

이 대통령은 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석차 방한한 프라보워 대통령과 만난 바 있다.


이재명 대통령과 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령이 1일 APEC 정상회의장인 경북 경주화백컨벤션센터에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 2025.11.1 연합뉴스

이재명 대통령과 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령이 1일 APEC 정상회의장인 경북 경주화백컨벤션센터에서 정상회담에 앞서 악수하고 있다. 2025.11.1 연합뉴스

양 정상은 다음 달 1일 공식 환영식, 정상회담, 양해각서 서명식, 국빈 오찬 등의 일정을 소화한다. 한-인도네시아의 특별 전략적 동반자 관계를 도약시키기 위해 교역·투자 및 국방·방산 협력 고도화 방안을 논의한다. 인공지능(AI) 등 첨단기술, 인프라, 조선, 원전, 에너지 전환, 문화창조산업 등 신성장 분야 협력도 도모한다.

또 한-아세안 관계 증진, 중동·한반도 등 주요 지역 정세, 글로벌 이슈 대응 방안도 함께 논의할 방침이다.


강 대변인은 "인도네시아는 세계 4위 인구와 풍부한 부존자원을 보유한 아세안 최대 경제 대국"이라면서 "우리 기업의 첫 해외투자 및 우리 무기체계의 첫 수출 대상국이며 최초로 전투기를 공동개발하는 등 우리와 각별한 인연이 있는 역내 핵심 경제협력국이자 우방국"이라고 설명했다.

그러면서 강 대변인은 "프라보워 대통령의 이번 방한은 역내 및 세계의 안정·평화에 기여하기 위한 연대와 협력을 한층 강화할 것으로 기대된다"고 부연했다.


송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr
