김지형 경제사회노동위원회(경사노위) 위원장이 전국사무금융서비스노동조합을 찾아 사무금융업종 노동 현안과 사회적 대화 과제를 논의했다.

경사노위는 김 위원장이 13일 오후 서울에서 사무금융노조를 방문해 노조 집행부와 간담회를 갖고 인공지능(AI) 확산과 디지털 전환에 따른 금융산업 변화, 고용 문제 등을 중심으로 현장 의견을 청취했다고 밝혔다.

지난 2일 서울 중구 한국프레스센터에서 경제사회노동위원회가 한국노동조합총연맹, 한국경영자총협회, 대한상공회의소, 고용노동부와 함께 연 '새로운 사회적 대화의 출발과 과제' 토론회에서 김지형 경사노위 위원장이 개회사를 하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

이번 간담회는 노사정 관계와 사회적 대화 관련 의견을 듣고, AI·디지털 전환과 금융산업 구조 변화 등 복합적인 환경 변화 속에서 사무금융업종이 직면한 주요 현안을 논의하기 위해 마련됐다.

사무금융노조는 1987년 사무금융연맹으로 출범해 2011년 산별노조로 전환했다. 2025년 말 기준 약 7만 명의 조합원을 두고 있으며 7개 업종본부와 9개 지역본부로 구성돼 있다. 최근에는 금융정책의 공공성과 산업 전환기에 따른 노동 의제 대응을 주요 과제로 제기해 왔다.

이재진 사무금융노조 위원장은 간담회에서 "AI의 급속한 확산은 콜센터, 상담, 리서치 등 사무금융 노동 전반의 일자리와 노동조건, 소득 분배 구조에 큰 변화를 가져오고 있다"며 "기술 변화가 노동자에게 일방적인 부담으로 전가되지 않도록 고용 전환과 교육훈련, 노동시간·임금체계 개편, 공정한 성과 배분 문제까지 함께 논의하는 사회적 대화가 필요하다"고 밝혔다.

이에 김 위원장은 "사무금융업종은 국민 금융서비스와 산업 전반을 뒷받침하는 핵심 분야인 만큼 AI와 디지털 전환이 고용과 노동 방식에 미치는 영향을 균형 있게 살펴볼 필요가 있다"며 "고용 안정과 금융 공공성 문제는 이해당사자들이 공식적인 대화의 틀 안에서 함께 논의해 나가야 한다"고 말했다.

그러면서 "사무금융노조가 제기한 의제와 현장 노동자들의 목소리를 경청하면서 업종과 산별 단위에서부터 차분하게 소통의 폭을 넓혀 가겠다"고 덧붙였다.

한편 경사노위는 이달 24일 전국언론노동조합과도 간담회를 열 예정이며, 앞으로 양대 노총 산하 조직과의 현장 간담회를 이어가며 사회적 대화를 확대해 나갈 계획이다.

세종=이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr



