조달청은 13~15일 복합문화공간 문화역서울284에서 '정부조달문화상품' 특별전을 연다고 13일 밝혔다.

특별전은 '한국본색(韓國本色)'을 주제로 열린다. 전통문화상품의 우수성을 알리고 판로 확대를 지원하는 게 특별전의 개최 목적이다.

현장에는 전통 한복, 민화, 낙중장도 등 전통공예품과 스카프, 자개 텀블러, 수저 세트 등 생활용품 총 213점이 전시된다. 전시 상품은 현장에서 직접 구매하는 것도 가능하다.

관람객은 특별전 기간에 가야금 연주 체험, 전통 붓글씨 쓰기, 자개 키링 만들기 등 체험 프로그램에 무료로 참여할 수 있다.

조달청은 1999년부터 전통공예품을 '정부조달문화상품'으로 지정해 나라장터 종합쇼핑몰을 통해 판매하고 있다.

백승보 조달청장은 "특별전이 정부조달문화상품의 우수성을 대중에 널리 알리는 계기가 되길 바란다"며 "조달청은 앞으로도 전통문화상품의 국내외 전시와 홍보를 강화해 판로를 확대해 나가도록 하겠다"고 말했다.

