佛·인니 정상, 국빈 방한 예정

13일 오후 충북서 11번째 타운홀 미팅

이재명 대통령이 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령 및 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령과 정상회담한다.

청와대는 13일 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 내달 2~3일 1박 2일간 국빈 방한한다고 밝혔다. 마크롱 대통령은 이재명 정부 출범 후 국빈 방한하는 최초의 유럽 정상이다. 특히 2017년 마크롱 대통령의 취임 후 첫 방한이자, 프랑스 대통령으로서는 11년 만의 방한이다.

이 대통령은 유럽연합(EU) 내 한국의 3대 교역대상국인 프랑스와 관계를 전략적 수준으로 한 단계 격상시키기 위해 내달 3일 정상회담을 갖고 교역·투자, 인공지능(AI)·퀀텀·우주·원자력 등 첨단산업, 과학기술, 교육·문화, 인적교류 등 다양한 분야에서 협력 강화 방안을 폭넓게 협의할 계획이다. 강유정 청와대 대변인은 "안보리 상임이사국인 프랑스와 함께 한반도를 비롯한 지역 정세 및 글로벌 이슈 대응 방안에 대해서도 심도 있게 논의할 예정"이라고 말했다.

아울러 프라보워 수비안토 인도네시아 대통령이 이 대통령 초청으로 31일부터 내달 2일까지 2박 3일간 국빈 방한한다. 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 이후 5개월 만이다.

양 정상은 내달 1일 정상회담을 갖고 교역·투자 및 국방·방산 협력 고도화를 비롯해 인공지능(AI) 등 첨단기술, 인프라, 조선, 원전, 에너지 전환, 문화창조산업 등 신성장 분야에서의 실질적인 협력 강화 방안 등을 논의한다. 강 대변인은 "아세안 내 핵심 협력국이자 세계 최대 이슬람국가인 인도네시아와 함께 한-아세안 관계 증진과, 중동·한반도 등 주요 지역 정세 및 글로벌 이슈 대응 방안에 대해 심도 있게 논의할 예정"이라고 했다.

이 대통령은 이날 충청북도를 찾아 국정 운영 방향과 지역 현안에 대한 의견을 청취한다. 이날 행사는 이 대통령과 자유롭게 의견을 교환하는 방식으로 진행되며, 도민 약 200여명이 참석한다. 충북 타운홀미팅은 광주, 대전, 부산, 강원, 대구, 경기 북부, 충남, 울산, 경남, 전북에 이어 이번이 11번째다.

이 자리에선 최근 중동 상황에 따른 민생경제 이슈를 포함해 청주국제공항 전용 활주로 건설, 첨단산업 특화 도시 조성 등 지역 현안이 다뤄질 것으로 보인다. 이 대통령은 대선 공약에서 청주국제공항 민간 항공기 전용 활주로를 신설해 중부권 거점 공항으로 육성하겠다고 밝히는 한편 청주를 바이오·배터리·이차전지 산업을 아우르는 첨단산업 특화도시로 조성하겠다는 계획도 제시했다.

앞서 이 대통령은 참석자들을 모집하면서 "충북은 전국에서 유일하게 바다가 없는 내륙 도(道)지만 지리적 특성을 장점으로 살려 사통팔달의 교통망을 완성했다"며 "청주국제공항과 오송역을 아우르는 탄탄한 인프라 위에 첨단 산업이 뿌리내리며 미래 먹거리를 책임질 핵심 거점으로 성장하고 있다"고 언급한 바 있다.

