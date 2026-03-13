13일 오전 사퇴의사 표명

이정현 공관위원장 "생각했던 방향 추진 어려워"

이정현 국민의힘 공천관리위원장이 13일 사의를 표명했다. 오세훈 서울시장의 공천 지연 갈등 등의 여파로 책임을 지고 물러난 것으로 풀이된다. 당내 분열과 지지율 하락 속에 후보 확보에도 어려움을 겪고 있어 선거 준비에 차질이 예상된다.

이날 국민의힘은 이 위원장이 6·3 지방선거 공천관리위원장직에서 사퇴했다고 밝혔다. 이 위원장은 "이번 공천 과정에서 변화와 혁신의 필요성을 절실히 느끼며 맡은 역할에 최선을 다해보려 했다"며 "그러나 여러 의견을 존중하는 과정에서 제가 생각했던 방향을 더 이상 추진하기 어렵다고 판단했다"고 말했다.

이어 "모든 책임을 제가 지고 공천관리위원장직에서 물러난다"며 "당의 단합과 지방선거의 승리를 진심으로 기원한다"고 덧붙였다.

정치권에서는 오세훈 서울시장을 둘러싼 공천 갈등이 이번 사퇴에 영향을 미친 것 아니냐는 관측이 제기된다. 공관위 부위원장을 맡고 있는 정희용 사무총장은 "이 위원장이 생각하는 방향과 공관위원들 사이에 약간의 이견이 있었다"며 "여러 가지 상황을 복합적으로 판단한 것 같다"고 말했다.

국민의힘 공관위는 전날까지 서울시장과 충남지사 등 두 곳에 대한 추가 공모를 실시했다. 추가 공모가 오세훈 서울시장과 김태흠 충남도지사를 염두에 둔 결정이라는 해석이 뒤따랐다. 오 시장은 당 노선 변경을 요구했고, 김 도지사는 대전·충남 행정통합 문제 해결을 이유로 공천 신청을 미뤄왔다.

추가 공모 결과 김 도지사는 신청서를 제출했지만 오 시장은 전날 오후 마감 시한까지 끝내 신청하지 않았다. 오 시장은 당내 인적 쇄신과 혁신형 선거대책위원회 구성을 요구하며 후보 등록을 거부하고 있는 상태다.

오 시장의 후보 등록 지연에 이어 이 위원장의 사퇴까지 겹치면서 국민의힘의 지방선거 준비에 차질이 불가피하다는 지적도 나온다. 지지율 하락 속에 핵심 지역인 서울시장 후보 인선까지 난항을 겪으면서 선거 전반에 악재가 이어지고 있다는 분석이다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



