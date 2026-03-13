KG 모빌리티(이하 KGM)가 본격적인 베트남 시장 진출을 앞두고 반조립(KD) 파트너사인 푸타(FUTA) 그룹의 킴롱모터(Kim Long Motors)와 간담회를 갖고 생산 현장 점검과 함께 세부 협력 방안을 논의했다고 13일 밝혔다.

지난 11일(현지 시간) 베트남 중부 다낭시에 위치한 푸타 그룹 사옥에서 열린 간담회에는 곽재선 KGM 회장과 권교원 사업부문장 그리고 푸타 그룹 응웬 후 루안(Nguyen Huu Luan) 회장과 마이 띠엔 팟(Mai Tien Phat) 사장, 호 꽁 하이(Ho Cong Hai) 사장을 비롯한 관계자들이 참석했다.

곽재선 KGM 회장(가운데)이 10일 베트남 생산 현장을 찾아 점검에 나서고 있는 모습.

곽재선 회장은 간담회에 앞서 10일에는 준공 막바지 단계인 KGM 전용 반조립 생산 공장 KLMH(Kim Long Motors Hue, Hue 산업단지 소재) 현장을 둘러보며 공정별 준비 상황과 지원 사항 등을 점검했다. 킴롱모터는 생산 공장 건설을 완료하는 대로 올 하반기부터 렉스턴과 무쏘 등 KGM 주요 모델의 KD 생산에 본격 돌입할 예정이다.

KGM은 푸타그룹과 킴롱모터 양사와 지난 2023년 베트남 현지 조립생산을 위한 라이선스 계약을 체결하며 파트너십을 맺은 바 있다.

KGM 곽재선 회장은 "베트남 공장은 반조립뿐만 아니라 KGM의 생산설비 일체를 함께 공급함으로써 KGM의 생산 기술 노하우가 반영된 고품질 차량을 시장에 공급할 수 있을 것으로 기대된다"며 "양사는 최고 품질의 차량 생산을 위해 협력에 만전을 기할 것이다"라고 말했다.

이어 "베트남은 자동차 구매가 크게 증가할 것으로 기대되는 잠재력 높은 시장이자, 향후 동남아 시장 수출 확대를 위한 전략적 요충지로서 매우 중요하다"며 "유럽 등 기존 시장뿐만 아니라 신흥 시장 개척과 무쏘 등 신차의 해외 시장 론칭 확대를 통해 글로벌 판매를 지속적으로 늘려나갈 것이다"라고 덧붙였다.

한편, KGM은 수출 물량 증대를 위해 반조립 사업 확대에 박차를 가하고 있다. 베트남 외에 지난해 5월에는 인도네시아 반조립 공급을 위한 HOA(Head of Agreement, 주요 조건 합의서)를 체결한 바 있으며, 올해는 방글라데시와 스리랑카 등으로도 반조립 사업을 확대해 나갈 예정이다.

이승진 기자 promotion2@asiae.co.kr



