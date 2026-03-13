정부가 봄철 범정부 대응체계를 강화한다. 대형 산불 대부분이 봄철 집중되는 것을 고려해 이 시기 국가 가용자원을 총동원해 대형 산불 저지에 나선다는 방침이다.

산불재난특수진화대원이 경남 밀양 산불 현장에서 진화 활동을 벌이고 있다. 산림청 AD 원본보기 아이콘

산림청은 14일부터 내달 19일까지를 '대형 산불 특별대책기간'으로 정해 범정부 차원의 협력 대응체계를 본격적으로 운용한다고 13일 밝혔다.

봄철은 대형 산불이 집중되는 시기다. 2016~2025년 전체 산불의 46%, 피해 면적의 96%는 3~4월 발생했다. 같은 기간 발생한 대형 산불 38건 중 28건(74%)도 3~4월에 집중됐다. 정부가 봄철 산불 대응을 강화하는 배경도 다름 아니다.

특히 올해는 범정부 차원에서 산불 저지에 총력을 가한다. 앞서 정부는 지난해 영남권 초대형 산불 이후 '관계기관 합동 산불 종합대책(2025년 10월)'을 마련해 ▲산불 진화헬기 신속 출동(30분 이내 도착) ▲군 헬기 지원 확대(총 143대) ▲산림·소방 등 인력·장비 보강 및 산불진화 투입 등 국가 가용자원을 총동원해 대응하는 체계를 구축했다.

'관계기관 합동 산불 종합대책'을 토대로 산림청은 이날(13일) 행정안전부와 공동으로 관계기관 대책 회의를 열어 기관별 대응 태세도 점검했다. 회의는 16개 중앙부처와 17개 시·도, 3개 공공기관 관계자들이 참석해 기관별 산불 방지대책 및 협력 방안을 논의하는 자리로 마련됐다.

특별대책기간 중 정부는 산림청을 중심으로 주말 기동 단속 등 산불 예방·단속을 강화하고 불법 소각 등 위반 행위를 적발했을 때는 무관용을 원칙으로 엄중 처벌할 방침이다.

또 신속한 대응을 위해 산불 위험이 높은 지역에 헬기·진화 차량 등 진화자원을 이동 배치하고 재난성 산불 우려 시에는 산림청장이 현장을 직접 지휘해 신속한 진화 전략을 마련할 계획이다.

지방정부는 산불이 발생했을 때 지역 재난안전대책본부와 현장통합지휘본부를 즉시 가동해 초기대응에 나선다.

박은식 산림청장은 "최근 이례적인 기상 현상으로 산불이 동시다발 발생하고 대형화되는 경향이 뚜렷해졌다"며 "산림청은 이러한 상황에 보다 효과적으로 대응하기 위해 중앙부처, 지방정부, 공공기관 등 모든 산불 유관기관과 협력해 산불로부터 국민의 생명과 재산을 지키는 데 만전을 기하겠다"고 말했다.

AD

조덕진 행안부 사회재난실장은 "봄철은 작은 불씨도 대형 산불로 이어질 수 있는 위험한 시기"라며 "범정부 총력 대응체계를 한층 강화해 산불 발생 시 신속한 초기 대응이 가능하도록 하겠다"고 말했다.

대전=정일웅 기자 jiw3061@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>