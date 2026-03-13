이권재 오산시장, 경찰과 합동 현장점검

오산대역로 서부로 진입램프 교통민원에

시 "5월 임시 연결도로 개통으로 교통 분산"

경기 오산시(시장 이권재)는 최근 민원이 접수된 오산대역로 세교6단지 남측 구간에서 서부로로 진입하는 진입 램프에 대해 출근길 현장점검을 실시했다고 13일 밝혔다.

오산시청 전경. 오산시 제공

지난 12일 진행된 이번 현장점검은 서부로 통제에 따라 발생한 우회 교통량이 기존 도로 및 교차로에 집중돼 혼잡 상황이 발생한 데서 비롯됐다.

이권재 오산시장을 비롯한 시청 및 오산경찰서 관계자들은 현장을 방문해 합동점검을 실시하고, 서부로 진입 차량의 교통환경 개선 추진을 위한 의견을 나눴다.

그 과정에서 교차로 혼잡 및 교통사고 방지를 위한 ▲램프 진입 선형 조정 ▲교통안전시설물(끼어들기 캠코더 단속구간 표기) 추가 설치 등을 추진하기로 했다.

이권재 시장은 "이번 현장점검에 따른 교통안전시설물을 정비하는 것 외에도 지속적인 모니터링을 통해 안전한 교통환경 조성을 위해 노력해 나아갈 예정"이라고 밝혔다.

한편, 시는 이날 현장점검한 구간의 교통 흐름을 원활하게 할 서부로 금암교차로↔가장교차로 구간 우회 임시 연결도로를 오는 5월 중 개통할 예정이라고도 밝혔다.

이권재 시장은 "장기간 통제로 인한 시민들의 통행 불편에 깊이 공감하고 있다"며 "임시 우회 연결도로를 신속히 개설해 교통혼잡을 해소하겠다"고 설명했다.

오산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



