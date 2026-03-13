AI 등 전략산업 '생산적 금융' 확대

창립 50주년 정책금융 역할 재정립 강조

신용보증기금 제25대 이사장에 강승준 서울과학기술대 대외국제부총장이 취임했다.

13일 신용보증기금에 따르면 강 신임 이사장은 별도의 취임식을 생략하고 지난 12일 사내 게시판을 통해 임직원들에게 경영 메시지를 전달하며 공식 임기를 시작했다.

강 이사장은 "최근 이란 사태 등으로 글로벌 불확실성이 심화되며 기업은 더 큰 어려움에 직면해 있다"며 "이럴 때일수록 기본에 충실한 정책 수행으로 기업의 위기 극복과 대한민국 경제의 지속 가능한 성장을 든든히 뒷받침해야 한다"고 밝혔다. 그러면서 AI 등 미래전략 산업에 대한 지원을 강화하겠다는 방침을 밝혔다. 그는 "AI 등 미래전략산업에는 과감한 생산적 금융 지원을 확대하고, 위기에 처한 기업에는 따뜻한 포용적 금융을 제공해 소외 없는 정책금융을 추진하겠다"고 말했다.

재원 확보와 리스크 관리 강화를 통해 정책금융기관으로서의 역할을 강화하겠다는 계획도 제시했다. 그는 "적극적인 재원 확보와 한층 강화된 리스크 관리를 통해 어떠한 환경에서도 흔들림 없는 정책금융 역할을 충실히 수행하겠다"고 강조했다. 또 "창립 50주년을 맞는 뜻깊은 해에 이사장으로 취임하게 돼 기쁜 마음과 함께 무거운 책임감을 느낀다"며 "현장의 생생한 목소리를 정책에 신속히 반영해 기업 성장의 든든한 동반자로서 새로운 미래 50년을 설계해 나가겠다"고 말했다.

1965년생인 강 이사장은 신일고와 서울대 경제학과를 졸업하고 서울대 대학원에서 경제학 석사를 받은 뒤 미국 미주리주립대에서 경제학 박사 학위를 취득했다. 1991년 행정고시 35회로 공직에 입문해 기획재정부 예산총괄과장과 공공정책국장을 거쳐 재정관리국장, 차관보급인 재정관리관 등을 역임했다. 이후 한국은행 상임감사와 서울과학기술대 창의융합대학 교수로 재직해 창업지원단장, 중소벤처기업진흥공단 운영위원 등을 맡아 중소기업 지원 분야에서 정책 경험과 학계 경력을 함께 쌓았다.

이은주 기자 golden@asiae.co.kr



