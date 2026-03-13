시민과 직접 소통하는 현장 중심 간담회 진행

세교3지구 개발·운암뜰 AI시티 등 주요 현안 공유

남부복지관·행정복합청사 등 지역 거점서 개최

경기 오산시(시장 이권재)가 시민과 직접 만나 시정 운영 방향을 공유하고 지역 현안을 듣는 '2026 백년동행 소통한마당'을 개최한다.

오산시청 전경. 오산시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 소통한마당은 오는 17일부터 26일까지 관내 8개 행정동을 순회하며 진행된다. 시는 각 동을 방문해 시민들과 대화를 나누고 지역별 주요 현안과 건의사항을 청취하는 시간을 마련할 계획이다.

세부 일정은 ▲대원1동(남부종합사회복지관 대회의실, 17일 14:00~15:40) ▲초평동(초평동행정복지센터 대회의실, 18일 14:00~15:40) ▲남촌동(남촌동행정복합청사 대회의실, 19일 14:00~15:40) ▲대원2동(롯데캐슬스카이파크 키즈짐, 20일 14:00~15:40) ▲신장2동(오산농협 대회의실, 23일 14:00~15:40) ▲세마동(죽미체육공원 다목적체육관, 24일 14:00~15:40) ▲신장1동(죽미체육공원 다목적체육관, 25일 14:00~15:40) ▲중앙동(오산문화예술회관 소공연장, 26일 14:00~15:40) 순으로 진행된다.

행사는 시민과의 자유로운 대화를 중심으로 진행된다. 현장에서 제기되는 생활 불편이나 지역 현안에 대해서는 관련 부서 검토를 거쳐 시정 운영에 참고할 수 있도록 살펴볼 예정이다.

또 이번 소통한마당에서는 시정 주요 추진 상황과 도시 현안에 대한 설명도 함께 진행된다. 세교3 공공주택지구 개발과 관련한 도시 기반 조성 방향을 비롯해 운암뜰 AI시티 도시개발 구상, 세교터미널 부지 활용 방안 등 현재 검토·추진되고 있는 주요 도시 인프라 사업에 대해서도 시민들과 공유한다.

이권재 오산시장은 "각 동을 직접 찾아 시민들의 다양한 의견을 듣고 지역 현안을 함께 살펴보기 위해 소통한마당을 진행했다"며 "현장에서 나온 의견들을 관련 부서와 함께 검토해 시정 운영에 참고하겠다"고 말했다.

오산=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



