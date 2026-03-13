41세 박성배씨 뇌사 후 심장·폐 등 기증

생후 60여일 된 딸을 둔 아버지가 뇌사 장기기증으로 5명에게 새 생명을 선물하고 세상을 떠났다.

13일 한국장기조직기증원에 따르면 지난 1월 30일 동아대학교병원에서 박성배씨(41)가 뇌사 상태에서 심장, 폐, 간장, 양쪽 신장을 각각 기증했다.

박 씨는 지난 1월 19일 잠을 자던 중 갑작스러운 두통을 호소해 병원으로 이송됐지만, 의료진의 적극적인 치료에도 끝내 의식을 회복하지 못하고 뇌사 상태에 빠졌다.

가족들은 박 씨가 깨어날 가능성이 없다는 이야기를 듣고, 고통 속에서 시간을 보내기보다 다른 생명을 살리는 일을 하자는 데 뜻을 모아 장기기증을 결정했다. 갓 태어난 딸이 훗날 아버지를 떠올릴 때, 숭고한 나눔을 실천한 사람으로 기억하길 바라는 마음도 담겼다.

부산에서 1남 1녀 중 장남으로 태어난 박 씨는 자상한 성격으로 주변 사람들을 세심하게 챙기던 따뜻한 사람이었다. 또 그는 도움이 필요한 이들에게 먼저 다가가 손을 내밀 줄 아는 성품을 지녔던 것으로 전해졌다.

대학에서 체육을 전공한 박 씨는 졸업 후 조선소에서 근무했으며, 주말이면 축구 동호회 활동 등 다양한 운동을 즐겼다. 특히 어린 딸과 아내를 위해 퇴근 후 아이를 돌보고 잠들 때까지 품에 안아주던 다정한 아버지이기도 했다.

박 씨의 아내 임현정씨는 "우리는 걱정하지 마. 내가 우리 딸 오빠 몫까지 사랑 많이 주면서 잘 키울게"라며 "나중에 다시 만나면 그때 나에게 수고했다고 한마디만 해줘. 많이 보고 싶어. 그리고 많이 사랑해"라고 마지막 인사를 전했다.

