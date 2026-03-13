온라인 옷장·수납 매출은 72% 늘어

봄 이사·신혼·입주시즌 수요 적중

샘키즈, 리클라이너 등 완판 행렬

한샘이 쇼핑 축제 쌤페스타 기간에 서재·자녀방 카테고리 매출이 82% 증가하는 등 온·오프라인에서 고른 매출 성장을 기록했다고 13일 밝혔다.

한샘은 오는 30일까지 온·오프라인에서 상반기 최대 쇼핑 축제 '쌤페스타'를 진행한다. 한샘 AD 원본보기 아이콘

한샘은 상반기 최대 쇼핑 축제 '쌤페스타'의 1주차 성과와 3·4주차 혜택을 공개했다. 쌤페스타가 시작된 직후인 3월 3~8일 매출 분석 결과, 봄 맞이 이사·신혼·입주를 앞둔 고객들의 호응을 얻으며 뚜렷한 매출 성장세를 기록했다.

온라인 채널인 '한샘몰'에서는 옷장·수납 카테고리의 일 평균 매출이 지난 9월 진행된 직전 행사 대비 72%, 서재·자녀방 카테고리의 경우 82% 증가했다.

매주 월요일 선착순 혜택을 제공하는 '월요2배딜'을 통해서는 '샘키즈 수납장'과 '어폰 천연가죽 리클라이너 소파'는 행사 시작과 동시에 완판됐다.

오프라인 채널의 성장도 두드러졌다. '리하우스' 매장에서 키친·바스·수납 등 인테리어 공사 패키지와 단품 공사 관련 상담 고객은 직전 행사 대비 24% 증가했다. 홈퍼니싱 가구 매장 계약액도 16% 상승했다. 품목별로 이번 시즌 주력 상품인 '스위브 소파'의 계약액은 50%, '시그니처 인피니 붙박이장'은 55%, '학생방 가구'는 109% 증가했다.

한샘은 주요 전략 매장에 '스위브 소파' 라인업을 집중 배치해 고객이 소재와 기능을 직접 비교할 수 있도록 체험 기능을 강화했다. 대형 쇼핑몰 내 매장에서는 인근 테넌트와 연계한 '제휴 패스권'을 운영해 집객력을 극대화했다. 가구부터 인테리어 공사 패키지까지 매장 방문 고객에게 특화 혜택을 설계한 전략이 실질적인 계약 성과를 이끌었다.

한샘은 초반 흥행을 이어가기 위해 3·4주차에도 풍성한 혜택을 마련했다. 매주 금요일 인기 상품을 9만9000원에 제공하는 '럭키드로우'에서 ▲도노 엣지 세라믹 식탁 세트 ▲위드 세라믹 4인 식탁 세트 ▲밸런스 볼륨탑 매트리스를 특별한 가격에 제공한다.

오는 16~22일에는 요일별 테마에 맞춰 혜택을 집중하는 '카테고리 데이'를 진행한다. 월·화·수요일은 '소파', 목·금·토요일은 '침대', 일요일은 '책상' 데이로 운영된다. 행사의 마지막 날인 29, 30일에는 한샘의 대표 키즈 가구 라인 '샘키즈' 앵콜 특가를 진행한다.

인테리어 공사 파격 혜택도 마련했다. 2개 이상 상품 구매 때 혜택이 커지는 '1&1딜'을 통해 ▲키친·바스 패키지 ▲바스 더블 패키지를 선보인다. '타임특가'에서는 ▲밀·유로키친 ▲이지바스 ▲라이트3연동 중문 등 인테리어공사 핵심 상품을 비롯해 ▲호텔침대 모노 세트 ▲미니 라운드 식탁 의자 등을 특별한 가격에 만나볼 수 있다.

한샘 관계자는 "행사 초반부터 온·오프라인 전 영역에서 나타난 뜨거운 반응은 본격적인 이사와 신혼, 입주 등 실수요 타깃 중심으로 설계한 맞춤형 상품 구성과 고객 중심의 체험 전략이 적중한 결과"라며 "3, 4주차에는 가구와 인테리어 공사 전 영역에서 더욱 강력한 혜택이 집중되는 만큼, 집꾸미기를 계획 중인 고객들에게 최고의 쇼핑 기회가 될 것"이라고 말했다.

한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr



