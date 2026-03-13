동해시, 체류형 관광 활성화 박차

'Work in 동해!' 3월부터 접수 시작

강원도 동해시가 2026년 성수기인 7~8월을 제외한 3월부터 12월까지 일과 쉼을 결합한 체류형 관광을 위해 워케이션 프로그램 'Work in 동해!'를 운영한다.

'Work in 동해!' 운영 안내문. 동해시 제공

동해시는 단기 방문 중심의 관광에서 벗어나 '머무는 관광' 기반을 강화하기 위해 이번 사업을 추진하며, 워케이션 빌리지는 망상오토캠핑리조트와 동해오션시티레지던스를 중심으로 운영하고, 서핑·힐링체험과 같은 다양한 콘텐츠를 연계한다.

지난해에는 총 119명이 프로그램에 참여했으며, 모집인원이 조기에 마감될 정도로 높은 인기를 끌었다.

신청 방법은 더휴일 홈페이지를 통해 가능하다.

서핑 체험. 동해시 제공

이진화 관광과장은 "동해시는 푸른 바다와 쾌적한 숙박 인프라, 다양한 체험 콘텐츠를 갖춘 최적의 워케이션 도시"라며 "일과 쉼이 공존하는 도시, 다시 찾고 싶은 체류형 관광도시 동해시를 만들어 가겠다"고 밝혔다.

동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



