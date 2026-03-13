한국수퍼마켓협동조합연합회는 제13대 임원 선거에서 정연희 경기북부수퍼마켓협동조합 이사장이 신임 회장으로 선출됐다고 13일 밝혔다.

연합회는 정연희 당선인이 현장에서 다져온 풍부한 실무 경험을 바탕으로 회원들의 지지를 이끌어냈다고 설명했다. 특히 투명한 연합회 운영과 지역 조합과의 상생 네트워크 강화, 현장 중심의 규제 혁파를 주요 공약으로 내세워 호응을 얻었다. 대표 공약은 ▲주류 매출 증대 ▲정책 자금 조건 개선 ▲식자재마트 편법 출점 방지 등이다.

정 당선인은 "현장의 목소리가 정책에 즉각 반영되는 역동적인 연합회를 만들겠다"라며 "대형 유통 플랫폼과의 불공정 경쟁 환경을 개선하고 전국 수퍼마켓 점주들이 자부심을 가지고 일할 수 있는 환경을 조성하는 데 앞장서겠다"고 했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



