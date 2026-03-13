지역 업체 계약 비중 64.8%



지역경제 선순환 구조 강화

울주군이 지난해 총 4284건, 2582억원 규모의 계약을 체결했다고 13일 전했다.

지난해 계약 규모는 역대 최대치를 기록했던 2024년(2710억원)에 이어 두 번째로 높은 수준이다. 분야별로는 공사가 1549억원으로 가장 큰 비중을 차지, 용역 분야는 762억원을 기록해 전년(718억원)보다 증가하며 행정 서비스 범위가 확대된 것으로 나타났다.

특히 울주군은 지역경제 활성화를 위해 지역 업체 우선 정책을 적극 추진했다. 울주군 소재 기업과 체결한 계약 금액은 1317억원으로 전체 계약 금액의 64.8%를 차지해 지역 소상공인과 기업의 안정적인 경영 기반 마련에 기여했다는 평가다.

울주군은 지난 2020년 6월 울산 최초로 '울주군 지역상품 우선구매에 관한 조례'를 제정한 이후 실제 계약 실적을 통해 지역경제 재투자를 촉진하고 지역 산업의 지속적인 성장에 긍정적인 효과가 이어지고 있다고 설명했다.

울주군 관계자는 "세입 예산 감소 등 어려운 여건 속에서도 효율적인 계약 집행을 통해 지역경제 선순환 구조를 만드는 데 집중하겠다"며 "올해도 공정하고 투명한 계약 업무로 군민에게 신뢰받는 행정을 구현하겠다"고 말했다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



