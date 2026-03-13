디지털 콘텐츠 제작·고객 경험 선사

메르세데스-벤츠 코리아는 셰프 손종원과 브랜드 협업 프로그램 '메르세데스-벤츠 메이트'를 진행한다고 13일 밝혔다.


손 셰프는 벤츠 코리아의 디지털 콘텐츠 제작 및 주요 행사 등 다양한 브랜드 활동에 참여하며 고객들과 만날 예정이다. 브랜드와 고객 간 접점을 확대하고 일상 속 동반자로서의 메르세데스-벤츠 차량의 모습을 다양한 방식으로 선보일 계획이다.

이상국 벤츠 코리아 디지털, 마케팅 및 커뮤니케이션 부문 총괄 부사장은 "완벽을 추구하고 고객에게 최고의 경험을 제공하기 위해 끊임없이 노력하는 손종원 셰프의 지향점이 자사 브랜드 철학과 맞닿아 있어 이번 협업을 기획하게 됐다"며 "브랜드 철학이 메르세데스-벤츠 메이트를 통해 더욱 확장하고, 서로 영감을 주고받는 계기가 되기를 바란다"고 했다.


오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr
