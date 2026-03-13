16일 ICT벤처센터서 제2회 의료AX 춘천 포럼 개최

연구개발특구 기반 의료산업 허브 도약 모색

강원도 춘천시(시장 육동한)가 인공지능 전환(AX) 시대를 맞아 인공지능이 의료 산업에 미치는 영향과 춘천 미래 전망에 대해 논의하는 장을 마련한다.

시는 오는 16일 오후 3시 춘천ICT벤처센터 대회의실에서 '2026 제2회 의료 AX 춘천포럼'을 개최한다. 이번 포럼은 춘천시와 허영 국회의원이 공동 주최하고 강원일보가 주관하며 산·학·연·관 관계자와 시민들이 참석할 예정이다.

이번 포럼은 단순히 첨단 AI 기술을 소개하는 행사를 넘어 대학과 기업 그리고 공공기관이 협업하여 춘천의 내일을 설계하는 중요한 전환점이 될 것으로 기대된다. 포럼 주제는 '의료 AX와 연구개발특구가 여는 춘천의 미래'로 의료 AI 기술 확산에 따른 산업 변화와 지역 의료산업 발전 전략을 공유하고 협력 네트워크를 논의한다.

이날 포럼에서는 박외진 아크릴 대표가 '의료 AX의 미래: 심장을 닮은 도시의 큰 박동을 위하여'를 주제로 기조강연을 진행한다. 이어 디지털헬스와 수술로봇, 의료영상 AI, 환자 모니터링 솔루션 등 의료 AI 기술과 산업 동향을 다루는 주제발표가 이어진다.

또 강원대와 한림대 연구진이 참여해 AI 기반 암치유 실증센터 구축과 뇌질환 관리 플랫폼 조성 등 지역 의료 AI 실증사업 사례를 발표한다. 춘천시는 이번 포럼을 통해 의료 AI 분야 최신 기술 동향을 공유하고 강원 연구개발특구와 연계한 의료산업 거점도시로의 도약 전략을 구체화할 계획이다.

시 관계자는 "이번 포럼을 발판 삼아 의료와 AI가 결합된 고부가가치 산업 생태계를 조성하고, 연구개발특구를 통해 이를 한층 더 발전시키고 지역 경제 성장을 앞당기겠다"고 했다.

