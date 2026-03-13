경기주택도시공사(GH)가 화성동탄2 택지개발지구 근린생활시설용지 6필지를 경쟁입찰 방식으로 공급한다.

필지당 면적은 708.1~1027.8㎡이며, 총 공급면적은 5077.0㎡이다.

공급예정금액은 27억~30억원이며, 3.3㎡당 1140만원 수준이다. 계약조건은 2년 거치 무이자 5년 분할납부가 가능하며 선납할인이 적용된다.

화성동탄2는 수도권 최대 자족 거점도시로 GTX-A노선 동탄역 개통으로 서울 수서역까지 약 20분으로 연결됐다.

동탄역과 세종·대전 지역을 잇는 시외버스 운행이 시작돼 수도권과 충청권 사이 출퇴근이 편리해졌다. 또, 동탄역에서 SRT와 GTX-A 연계 교통이 강화돼 환승객 편의성도 높아졌다.

분양일정은 GH 토지분양시스템을 통해 4월 15일 신청접수 및 입찰을 실시하며, 낙찰자는 4월 21~22일 계약 체결하면 된다.

자세한 사항은 GH 홈페이지 및 토지분양시스템 공고문에서 확인하거나 판매총괄부(031-220-3161)로 문의하면 된다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr



