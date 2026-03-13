[특징주]신작 '붉은사막' 기대감에…펄어비스 10%↑

신작 '붉은사막' 출시를 앞둔 게임 개발사 펄어비스 펄어비스 close 증권정보 263750 KOSDAQ 현재가 65,500 전일대비 5,400 등락률 +8.99% 거래량 868,547 전일가 60,100 2026.03.13 10:12 기준 관련기사 코스피·코스닥 장 초반 약세…변동성 장세 지속 전쟁 불확실성에 적응하나…코스피 소폭 상승 마감 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 전 종목 시세 보기 의 주가가 장 초반 강세다.

13일 오전 9시46분 기준 펄어비스는 전일 대비 6300원(10.48%) 오른 6만6400원에 거래되고 있다. 펄어비스의 주가는 장중 6만7500원까지 올랐다.

오픈월드 액션 어드벤처 게임 붉은사막은 오는 20일 출시를 앞두고 있다. 전날엔 출시를 앞두고 '붉은사막'의 모험 스토리를 담은 트레일러가 공개되기도 했다.

앞서 펄어비스는 글로벌 주요 미디어와 인플루언서를 대상으로 하는 초반 4시간 분량의 붉은사막 게임 플레이 공개 프리뷰 행사를 열었다. 행사에서 펄어비스는 자체 개발 엔진으로 구현한 그래픽과 다이내믹한 전투시스템, 상호작용이 가능한 오픈월드 환경 등을 선보였다.

붉은 사막은 글로벌 주요 플랫폼 합산 위시리스트 300만건을 돌파하며 높은 관심을 끌고 있다.

황서율 기자 chestnut@asiae.co.kr



