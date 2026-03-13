공정거래위원회는 황태희 성신여자대학교 법과대학 교수와 최한수 경북대학교 경제통상학부 부교수를 신규 비상임위원으로 위촉했다고 13일 밝혔다. 이번 인사는 임기 만료와 사임으로 발생한 결원을 충원하기 위한 조치다.

황태희 신임 위원은 독일 마인츠대학교에서 경제법 박사 학위를 취득한 경쟁법 분야의 권위자다. 현재 한국경쟁법학회 부회장을 맡고 있으며, 공정위 공정거래정책자문단과 표시광고심사 자문위원 등으로 활동하며 정책 현장에 대한 이해도가 높다는 평가를 받는다.

최한수 신임 위원은 미국 피츠버그대학교에서 경제학 박사 학위를 받은 응용미시경제학 전공자다. 한국조세재정연구원을 거쳐 현재 경북대 부교수로 재직 중이며, 특히 참여연대와 경제개혁연대에서 18년 이상 경쟁법 및 소비자 보호 분야를 연구해 온 실천적 학자로 알려져 있다.

비상임위원은 공정거래위원장의 제청으로 대통령이 위촉하며 임기는 3년이다. 공정위는 두 위원이 보유한 공정거래 분야의 깊은 이해와 폭넓은 연구 경험이 향후 공정위 심결의 전문성을 높이는 데 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.

세종=오유교 기자



