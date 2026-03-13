TSMC, 지난해 파운드리 점유율 70% 육박…삼성과 격차 벌려

트렌드포스 조사

4분기 기준 삼성 점유율 소폭 확대

대만 TSMC가 지난해 글로벌 파운드리(반도체 위탁생산) 시장의 70%를 점유하며 1위 자리를 공고히 했다. 삼성전자는 매출과 점유율이 동반 하락하면서 양사의 격차가 벌어졌다.

13일 시장조사업체 트렌드포스에 따르면 지난해 세계 파운드리 시장 상위 10개 기업의 연간 매출은 1695억달러(약 250조원)로 집계됐다. 이는 전년 대비 26.3% 늘어난 수치로 업계 사상 최고 기록이다.

트렌드포스는 "인공지능(AI) 서버용 그래픽처리장치(GPU)와 구글 텐서처리장치(TPU) 공급 부족 등의 영향으로 지난해 4분기 첨단 공정 수요가 강세를 유지했다"며 "여기에 신규 스마트폰 출시로 모바일 애플리케이션 프로세서(AP)용 웨이퍼 주문이 늘며 안정적인 출하 실적을 뒷받침했다"고 설명했다.

파운드리 절대 강자 TSMC는 1225억4000만달러(점유율 69.9%)의 매출을 찍었다. 전년 대비 36.1% 급증하며 가장 높은 수치를 기록했다.

같은 기간 삼성전자는 연간 매출 126억3000만달러, 시장 점유율 7.2%를 기록하며 2위로 마무리했다. 전년보다 각각 3.9%, 2.2%포인트 감소한 수치다. 지난해 4분기 기준으로는 매출은 전 분기보다 6.7% 늘고 점유율도 0.3%포인트 올랐다. 신규 2나노 제품 출하와 삼성 6세대 고대역폭메모리(HBM4)에 사용되는 로직 다이 생산이 매출을 뒷받침했다는 게 트렌드포스의 설명이다.

다만 TSMC와 삼성전자의 연간 점유율 격차는 2024년 55%포인트에서 지난해 62.7%포인트로 더 벌어졌다. 3위인 중국 SMIC의 매출은 전년 대비 16.2% 증가한 93억2700만달러를 기록했으나, 같은 기간 점유율은 0.38%포인트 하락한 5.32%였다.

AD

트렌드포스는 "올해는 메모리 가격 상승이 주요 완제품 수요를 위축시킬 가능성이 있어 하반기 주문과 팹(공장) 가동률의 불확실성이 커질 것"으로 내다봤다.

김진영 기자 camp@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>