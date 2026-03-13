독립잡지 분야 수상

어라운드는 자사의 격월간 라이프스타일 매거진 어라운드(AROUND)가 '2026년 우수콘텐츠잡지'로 선정됐다고 13일 밝혔다.

AROUND는 독립잡지 분야에서 기획 우수성과 지속가능성, 완성도를 인정받아 수상 명단에 이름을 올렸다.

우수콘텐츠잡지는 문화체육관광부가 국내 잡지 시장을 활성화하고 잡지 콘텐츠의 경쟁력을 향상하기 위해 2005년부터 추진하고 있는 잡지 산업 진흥 정책의 일환으로 한국잡지협회가 매년 선정하고 있다. 우수콘텐츠잡지로 선정될 경우 문화 소외지역 및 계층, 관련 기관·시설에 보급해 문화향유권 확대에 기여한다.

어라운드는 이번 선정을 계기로 보다 다양한 채널을 통해 양질의 콘텐츠를 보급하며 라이프스타일의 새로운 기준을 제시할 계획이다.

어라운드 관계자는 "앞으로도 일상의 소중한 가치를 발견하고 이를 '콘텐츠'와 '경험'으로 연결하는 시도를 멈추지 않을 것"이라고 했다.

