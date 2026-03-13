합작법인 설립 위한 MOU 체결

크래프톤과 한화에어로스페이스가 피지컬 AI 분야의 전략적 협력에 나선다.

크래프톤(왼쪽)과 한화그룹 로고. 크래프톤 제공

크래프톤과 한화에어로스페이스는 13일 피지컬 AI 기술 공동 개발과 합작법인 설립을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 발표했다. 이번 협력은 크래프톤의 AI 연구 역량 및 소프트웨어 개발 기술과 한화그룹이 보유한 방위산업 및 제조업 분야의 산업 인프라를 결합해 추진된다.

양사는 ▲피지컬 AI 핵심 기술 공동 연구개발 ▲실증 및 적용 시나리오 검토 ▲기술 및 운영 체계 구축 등 과제를 단계적으로 추진할 계획이다. 아울러 합작법인 설립을 추진해 공동 개발 성과를 현장 적용과 사업화로 신속히 연결하고 중장기 협력 체계를 강화해 나갈 예정이다.

이번 MOU를 통해 양사의 강점이 피지컬 AI 분야에 적용될 것으로 보인다. 크래프톤은 게임 산업을 통해 축적해 온 데이터 운영 경험과 가상환경 기반 시뮬레이션 기술을 피지컬 AI의 학습과 검증 과정에서 사용한다. 한화에어로스페이스는 무기 체계 운용 역량을 바탕으로 실제 환경에서 작동하는 피지컬 AI 기술의 완성도를 높이고 단계적인 실증을 통해 현장 적용 가능성을 검증한다.

양사는 한화자산운용이 조성한 펀드에도 투자자로 참여한다. 해당 펀드는 AI, 로보틱스, 방위산업 분야에 중점 투자해 피지컬 AI 생태계 확장과 기술 경쟁력 강화를 도모한다. 아울러 펀드를 기반으로 핵심 가치사슬 전반에서 성장 잠재력이 높은 파트너를 발굴하고 공동 개발 및 사업화로 연계할 예정이다. 목표 결성 규모는 10억달러(약 1조원)다.

김창한 크래프톤 대표는 "크래프톤의 AI 기술력과 소프트웨어 운영 역량을 한화의 현장 기반 역량에 결합해 실제 환경에서 작동하는 기술 개발을 가속화하겠다"며 "향후 한화와 합작법인을 설립해 안두릴과 같은 글로벌 방산 기술 기업으로 성장하겠다"고 말했다. 손재일 한화에어로스페이스 대표는 "크래프톤과 협력을 통해 피지컬 AI와 미래 방산 분야에서 새로운 기술 패러다임 기준을 만들겠다"고 밝혔다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr



