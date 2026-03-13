13일 국민의힘 원내대책회의

송언석 국민의힘 원내대표는 '이재명 대통령 공소 취소'와 관련해 외압을 행사했다는 의혹이 제기된 정성호 법무부 장관에 대해 탄핵소추안을 발의하겠다고 밝혔다.

13일 송 원내대표는 국회에서 열린 원내대책회의에서 "이재명 대통령 공소 취소와 관련해 외압을 행사한 정성호 법무부 장관의 행태는 현직 장관이 권력을 남용한 직권남용에 해당한다"며 "정 장관에 대한 탄핵소추가 필요한 사유"라고 말했다.

그는 "중요한 점은 검찰과의 이재명 대통령 공소 취소 뒷거래설 이전에 정부 고위 관계자가 검찰에 공소 취소 외압을 가했다는 점을 사실상 전제로 한 발언이 있었다는 것"이라고 지적했다.

이어 "공소 취소 외압 자체가 뒷거래 의혹보다도 훨씬 엄중한 사안"이라고 덧붙였다.

송언석 국민의힘 대표가 13일 국회에서 열린 원내대책회의에서 발언하고 있다. 2026.3.13 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

송 원내대표는 "정성호 장관은 과거 잘못을 반성하고 변해야 한다는 취지의 말을 검사들에게 한 적 있다고 했는데, 이는 대장동 사건 항소 포기와 관련해 신중하게 판단하라고 했던 발언과 같은 맥락의 외압성 발언을 사실상 인정한 것"이라고 주장했다.

앞서 지난 10일 장인수 전 MBC 기자는 방송인 김어준씨의 유튜브 채널에 출연해 이 대통령의 측근인 정부 고위 관계자가 검찰 측에 대통령 사건의 공소 취소를 압박했다고 주장했다.

AD

송 원내대표는 "이재명 대통령 공소 취소와 관련한 검찰과 정부의 뒷거래 의혹이 사실로 밝혀진다면 대통령 탄핵 사유가 될 만큼 매우 엄중한 사안"이라고 말했다.

우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>