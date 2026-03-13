'숲 강마루 스톤' 계승한 대형 정사각 디자인

가로·세로 597㎜, 1등급 내수 합판 사용

KCC글라스의 인테리어 전문 브랜드 홈씨씨가 대형 정사각 규격의 스톤 디자인 강마루 신제품 '숲 강마루 스톤 스퀘어'를 선보인다고 13일 밝혔다.

홈씨씨의 강마루 '숲 강마루 스톤 스퀘어' 시로코 라이트. KCC글라스 AD 원본보기 아이콘

최근 인테리어 시장에서는 대형 정사각 타일이 새로운 디자인 트렌드로 부상하고 있다. 직선이 만들어내는 안정적인 균형감과 공간을 넓어 보이게 하는 시각적 효과가 강조되면서다. 여기에 스톤테리어와 미니멀리즘 인테리어 트렌드가 확산되면서 천연석의 질감에 정제된 균형미를 강조한 정사각 타일이 주목받고 있다.

숲 강마루 스톤 스퀘어는 이같은 트렌드를 반영해 스톤 디자인 강마루 '숲 강마루 스톤'을 대형 규격으로 출시한 제품이다. 가로와 세로가 각각 597㎜로 동일한 1대1 비율로, 시각적 안정감과 공간 확장감을 높일 수 있도록 했다.

타일의 심미성과 마루의 따뜻함이 결합된 숲 강마루 스톤의 기존 특징은 그대로 담았다. 천연석 고유의 색상과 패턴을 정교하게 구현하고 패턴과 표면 엠보를 일치시키는 리얼 엠보(Real Embossing) 기술을 통해 질감까지 살려냈다. 여기에 타일과 비교해 온기를 오래 유지하는 마루의 특성이 더해져 따뜻하고 편안한 보행감을 제공한다.

홈씨씨의 강마루 '숲 강마루 스톤 스퀘어' 소노마 크림. KCC글라스 원본보기 아이콘

숲 강마루 스톤 스퀘어는 1등급 내수 합판과 고강도 HPL(High Pressure Laminate) 표면 코팅을 적용했다. 일반 섬유판 강마루보다 온도·습도 변화에 강하고 내마모성과 내오염성이 우수하다. 친환경 자재 최고 등급인 SE0(Super E0) 등급의 합판을 사용했고 기후에너지환경부로부터 환경마크(환경표지 인증)를 받았다. '마이크로 베벨링(Micro-beveling)' 공법으로 모서리 마감을 부드럽게 처리해 깔끔한 시공이 가능한 것도 강점이다.

KCC글라스 관계자는 "최근 스톤테리어와 미니멀리즘 인테리어 트렌드가 확산되면서 대형 타일 디자인과 마루의 편안한 보행감을 동시에 원하는 소비자가 늘고 있다"며 "숲 강마루 스톤 스퀘어는 대형 타일의 디자인 감성과 마루의 장점을 모두 구현한 제품"이라고 말했다.

