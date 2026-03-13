영월군 농촌유학생 5년 만에 22배 급증

강원도 영월군(군수 최명서)이 폐교 위기를 극복하고 '미래세대와 함께 살기 좋은 미래 100년 영월'을 목표로 추진해 온 농촌유학 사업이 성과를 나타내고 있다.

군은 3월 현재 2026학년도 1학기 농촌유학생이 158명이며, 가족을 포함한 전입 인원은 305명이라고 밝혔다. 이 가운데 109명은 지난 연도에 이어 유학 생활을 지속하는 학생으로, 연장률은 88.6%에 달한다.

2020년'작은학교 희망만들기 사업'으로 시작해 당시 7명이었던 유학생 수는 5년 만에 158명으로 증가했으며, 이는 학교·교육지원청·지자체·마을이 협력해 추진한 결과다.

영월형 농촌유학은 타 시군과 차별화된 협력체계를 기반으로 최대 9년까지 지원하여 단기 체험이 아닌 장기 정착형 유학 생활을 지원하고 있다. 또한 학교별 영어·독서 등 특성화 프로그램과 춘하추동 생태교육, 다양한 특기적성 프로그램을 운영해 유학생들의 만족도를 높이고 있다.

아울러 역사와 문화가 살아 숨 쉬는 지역 특성을 활용한 문화체험 활동과 함께 학부모를 위한 평생교육 프로그램, 생활체육 교실, 일자리 지원 등을 운영해 농촌유학 참여 가구의 안정적인 정착을 돕고 있다.

최명서 영월군수는 "영월은 단종의 유배지로 역사와 문화가 살아 숨 쉬는 지역이며, 최근 영화 '왕과 사는 남자'를 계기로 많은 관심을 받고 있다"며 "농촌유학을 통해 학생과 학부모들이 영월의 역사와 자연을 경험하고 제2의 고향으로 느낄 수 있기를 기대한다"고 말했다.

