쿠팡이츠, ‘우리동네 전통시장' 기획전…1호는 ‘청량리시장’

쿠팡이츠서비스는 전통시장 활성화를 지원하기 위해 '우리동네 전통시장' 기획전을 시작한다고 13일 밝혔다.

이번 기획전은 지역 경제의 버팀목인 소상공인들의 우수 상품을 알리고 소비를 독려해 시장 상권을 활성화하기 위해 마련했다. 첫 대상지로 쿠팡이 소상공인들의 디지털 전환을 지원해 온 청량리 전통시장이 선정됐다.

이번 기획전에서는 청량리시장의 대표 명소인 통닭 골목을 비롯해 족발·보쌈 골목, 순댓국·해장국 골목 등의 주요 맛집을 소개한다. 반찬류, 과일·채소, 수산물 등 장보기 매장도 함께 참여해 시장 전체의 상점 구성을 쿠팡이츠 기획전 화면에서 확인할 수 있다.

기획전은 이달 31일까지 운영되며, 고객들의 전통시장 소비를 확대하기 위해 와우회원 대상 할인 쿠폰도 선착순 제공한다. 쿠팡이츠는 기획전과 함께 청량리시장 통합 홍보영상과 매장 4곳의 개별 홍보영상을 제작해 상인들에게 무상 제공했다. 해당 영상은 상인들이 상시 활용 가능해 시장 전체의 디지털 홍보 경쟁력 강화에 도움이 될 전망이다.

쿠팡이츠는 우리동네 전통시장 기획전을 지역 경제 활성화가 필요한 다른 지역 전통시장으로 확대해 나갈 계획이다. 김명규 쿠팡이츠서비스 대표는 "전통시장의 디지털 전환은 지역 상권 활성화를 위한 중요한 변화"라며 "앞으로도 청량리시장을 비롯한 전통시장이 온라인에서도 지속 가능한 경쟁력을 갖출 수 있도록 실질적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr



