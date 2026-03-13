월 렌털료 20%↓

교원 웰스는 '비데 케어 플러스(+)'를 출시했다고 13일 밝혔다.

신제품은 고물가 시대 실속형 가전을 선호하는 소비자 수요를 반영해 핵심 위생 관리 기능을 갖추면서 자사 동급 모델 대비 월 렌털료(5년 약정 기준)가 약 20% 저렴하다.

비데 케어+는 일반 세정 노즐과 여성 전용 노즐을 분리한 트윈 노즐을 적용했다. 사용 전후 자동 세척을 지원하며, 스테인리스 소재 본체와 항균 노즐팁으로 노즐 위생성을 높였다. 노즐팁은 3개월 또는 6개월마다 교체해 준다.

물탱크가 없는 직수형 구조로 물 고임이나 물때 발생을 줄였다. 유로와 노즐은 전해수로 24시간마다 자동 세척되며 필요시 '케어+' 버튼으로 추가 세척이 가능하다. 'S마크' 인증도 획득했다. S마크는 한국화학융합시험연구원이 부여하는 국가 공인 살균 인증이다.

유지비 부담도 적다. 고효율 설계를 바탕으로 에너지소비효율 1등급을 획득했다. 물을 사용할 때만 가열하는 '순간 온수' 방식과 변좌 온도를 조절하는 '절전 모드' 등 불필요한 전력 사용을 줄였다. 이 외에도 다양한 맞춤형 세정을 지원한다.

교원 웰스 관계자는 "앞으로도 고객의 건강한 생활을 제안하는 웰니스 가전 라인업을 지속 확대해 나갈 것"이라고 했다.

