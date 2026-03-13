2026 생활밀착형 청년공간

파주 청년 디-엠지(D-MZ)클래스

청년사업장 선정…본격 운영

경기 파주시는 2026 생활밀착형 청년공간 '파주 청년 디-엠지(D-MZ)클래스'를 함께 이끌어갈 청년 사업장 15개소를 선정하고 본격적인 운영에 들어간다.

파주시가 2026 생활밀착형 청년공간 '파주 청년 디-엠지(D-MZ)클래스'를 함께 이끌어갈 청년 사업장 15개소를 선정하고 본격적인 운영에 들어간다. 파주시 제공 AD 원본보기 아이콘

'파주 청년 디-엠지(D-MZ)'는 지역 내 청년들의 생활권 인근의 청년 사업장을 활용해 청년들에게 문화·취미 활동을 제공하는 프로그램이다. 쉽게 접근할 수 있는 공간을 기반으로 청년들의 문화생활과 교류의 기회를 확대하기 위해 마련됐다.

올해는 청년 인구 1만명 이상 거주 지역 6개 지역을 포함하여 총 8개 지역(문산읍, 운정1동~운정3동, 운정5동~운정6동, 탄현면, 교하동)의 15개소 청년사업장이 참여한다.

선정된 사업장은 ▲제과/제빵 '밀물소이' ▲건강/운동 '에블바디 피.티 샵', '달팽이요가원', '이:본 플라잉요가', '무브랩스튜디오', '올데이 필라테스', '오르아요가' ▲공예 '모리카페공방', '려온공방', '헤이븐', '오마이플레이트' ▲미술 '동양화화실 필꽃', '무에화실' ▲기타 '운정바리스타학원', '숨헤어 야당역 포레스트점'이다.

선정된 사업장들은 제빵, 요가, 필라테스, 놀이 활동, 운동(헬스), 도자기 공예, 가죽공예, 미술, 커피 만들기, 미용 등 다양한 분야의 프로그램을 운영한다.

선정된 청년사업장은 오는 3월부터 12월까지 3회씩 클래스를 운영하며, 파주시는 강사 수당 지원과 함께 사업장 및 프로그램 홍보, 참여자 모집 등을 지원한다. 또한 거점형 청년공간인 '파주시청년공간 지피(GP)1939'와 연계해 청년 강사 등록 등 지속 가능한 활동 기반도 마련할 계획이다.

지난 6일에는 파주시청년공간 지피(GP)1939에서 청년 사업장 대표들이 참석한 가운데 예비 교육(오리엔테이션)이 열렸다. 이날 행사에서는 사업 운영 방향과 일정 안내, 청년 사업장이 교류하는 시간을 가졌다.

한상원 무브랩스튜디오 대표는 "청년들에게 놀이 문화를 알리고 싶어 이번 사업에 참여하게 됐다"라고 말했다. 이어 최민지 올데이 필라테스 대표는 "혼자 사업을 운영하며 어려움을 느낄 때가 많았는데, 이번 사업을 통해 청년 사업장 대표들과 운영 비결을 공유하고 싶다"라고 소감을 전했다.

AD

김지숙 청년청소년과장은 "지역 청년들이 일상 가까이에서 다양한 문화·취미 활동을 경험하고 새로운 배움과 교류의 기회를 넓히는 데 목적이 있다"며 "이 과정에서 청년 사업장 역시 지역과 함께 성장할 수 있도록 행정적 지원에 노력하겠다"고 밝혔다.

파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>