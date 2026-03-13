광주경총, 나태주 시인 초청 '삶의 지혜' 금요조찬 포럼

광주경영자총협회는 나태주 시인을 초청해 '시를 통해 헤아리는 삶의 지혜'를 주제로 1714회 금요조찬 포럼을 개최했다고 13일 밝혔다.

이날 홀리데이 광주호텔에서 열린 금요조찬 포럼에는 200여 명이 참석했다. 이번 강연에는 김대중 전남도교육감이 참석해 문학교육에 참고 할 시의 언어, 시의 소재, 시적인 표현, 어떤 시가 좋은 시인가, 시의 쓸모 등을 함께 공유하는 자리가 됐다.

나 시인은 현재 제43대 한국시인협회 회장과 한국시인협회 심의위원회 위원장으로 공주문화원 원장, 충남시인협회 회장을 역임했다.

주요 시집으로는 '대숲 아래서', '누님의 가을', '모음', '막동리 소묘', '사랑이여 조그만 사랑이여', '변방', '구름이여 꿈꾸는 구름이여', '외할머니', '굴뚝 각시', '사랑하는 마음 내게 있어도', '아버지를 찾습니다' 등 다수가 있다.

이번 강연은 나 시인의 시집 ▲풀꽃1 ▲풀꽃2 ▲풀꽃3 ▲멀리서 빈다 ▲행복 ▲선물 ▲사랑에 답함 순으로 강연했다.

광주경총은 현재 906개 회원사가 활동하고 있고 국내 최장수 조찬 포럼을 진행하고 있는 민간 경제단체로 저명인사 및 최고 전문가를 초빙해 CEO와 지역 노사민정, 오피니언 리더 등을 대상으로 매주 금요일 실시하고 있어 회원이 꾸준히 증가하고 있다.

양진석 광주경총 회장은 "시를 매개로 자기 삶을 천천히 바라보고 거기서 사랑·감사·희망 같은 가치를 다시 발견하는 시간이 됐을 것이다"고 말했다.

