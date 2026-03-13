하나증권 "국내주식 옮기면 매수쿠폰 최대 120만원"

하나증권은 국내주식 이전 고객을 대상으로 국내주식 매수 쿠폰을 제공하는 이벤트를 5월 중순까지 진행한다고 13일 밝혔다.

이번 이벤트는 다른 증권사에 보유한 국내주식(코스피, 코스닥, K-OTC, 코넥스)을 하나증권으로 1000만원 옮긴 후 자산 유지 요건을 충족한 고객을 대상으로 진행된다. 이전 및 거래 금액에 따라 최소 5만원에서 최대 120만원 상당의 주식 매수 쿠폰을 차등 지급한다.

이벤트에 대한 자세한 사항은 하나증권 공식 홈페이지와 MTS(모바일트레이딩시스템) 내 이벤트 페이지에서 확인할 수 있다.

AD

조대헌 하나증권 AI디지털전략본부 본부장은 "최근 국내 주식 거래가 활발한 가운데, 하나증권으로 주식을 옮기시는 손님들이 많은 혜택을 누리실 수 있도록 준비한 이벤트" 라며 "앞으로도 경쟁력 있는 리워드와 다양한 혜택을 제공하는 이벤트를 마련할 것"이라고 말했다.

조슬기나 기자 seul@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>