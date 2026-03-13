수술 없이 비강 통해 뇌로 전달…동물실험서 기능 회복 속도 개선

사고나 외상으로 발생하는 외상성 뇌손상을 수술 없이 치료할 가능성이 제시됐다. 코(비강)를 통해 줄기세포를 전달하는 방식이다.

박찬흠 한림대춘천성심병원 이비인후과 교수. 한림대춘천성심병원

한림대춘천성심병원은 박찬흠 이비인후과 교수 연구팀이 비강을 통해 줄기세포를 뇌로 전달하는 비침습적 치료 전략을 개발하고 동물실험에서 치료 효과를 확인했다고 13일 밝혔다.

외상성 뇌손상은 강한 충격으로 신경세포가 손상되거나 사멸하면서 인지와 운동 기능 저하를 일으키는 중증 질환이다. 현재 줄기세포 치료 연구가 진행되고 있지만 대부분 뇌 조직에 직접 세포를 주입해야 해 수술 부담이 크고 세포 생존율이 낮다는 한계가 있다.

연구팀은 코 안쪽 점막을 통해 약물이나 세포가 뇌로 이동할 수 있는 '비강 전달 경로'에 주목했다. 줄기세포를 바이오리액터에서 대량 배양한 뒤 신경구 형태로 만들고 이를 실크 단백질 기반 하이드로젤에 담아 비강으로 전달하는 방식이다. 하이드로젤 캡슐화 기술은 줄기세포를 보호해 체내 생존율을 높이고 세포에서 분비되는 다양한 치료 인자가 뇌 손상 부위에 전달되도록 돕는다.

연구팀은 외상성 뇌손상 동물 모델에서 치료 효과를 평가했다. 그 결과 줄기세포 신경구를 투여한 그룹은 치료 후 약 3일 만에 기능 회복이 시작됐으며 1주 뒤에는 치료를 받지 않은 그룹보다 회복 속도가 약 두 배 빠른 것으로 나타났다.

기억과 학습을 담당하는 뇌 영역에서는 손상 이후 감소했던 회복 관련 단백질이 정상 수준에 가까워졌다. 손상된 뇌 조직에서 축적되는 독성 물질과 산화 스트레스도 감소했고 신경세포 간 연결 구조 역시 안정적으로 유지된 것으로 확인됐다.

줄기세포 치료제의 생산 체계도 함께 검증했다. 바이오리액터 기반 배양 시스템을 이용해 중간엽줄기세포를 대량 생산하고 이를 보관하는 '마스터 세포 은행(Master Cell Bank)'을 구축했다. 이를 통해 동일한 특성을 가진 세포를 반복 생산하고 치료에 필요한 세포를 안정적으로 공급할 수 있는 기반을 마련했다.

박 교수는 "비강을 통해 줄기세포를 전달하는 방식은 뇌 수술 없이도 반복 치료가 가능한 전략"이라며 "외상성 뇌손상뿐 아니라 파킨슨병이나 알츠하이머병 등 다양한 신경계 질환 치료로 확장 가능성을 확인한 연구"라고 말했다. 이어 "향후 추가적인 보완과 후속 연구를 통해 치료 효과와 안정성을 더욱 검증해 나갈 계획"이라고 덧붙였다.

박정연 기자 jy@asiae.co.kr



