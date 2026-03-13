코스닥은 2.27% 하락 출발

전 업종별 대부분 약세

중동 불안감이 지속되고 있는 가운데 13일 국내 증시는 장 초반 약세를 보이고 있다.

13일 오전 9시6분 한국거래소에서 코스피 지수는 전장 대비 3.00% 하락한 5415.98에 거래되고 있다. 투자 주체별로 외국인이 3364억원, 기관이 3139억원 순매도하고 있고, 개인은 7681억원 사들이고 있다.

코스피 지수가 전 거래일 대비 42.30포인트 하락한 5567.65로 장을 시작한 12일 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 국내 증시 현황이 표시돼 있다. 이날 원달러 환율은 전 거래일 대비 13.6원 오른 1480.1원에 거래를 시작했다. 2026.3.12 강진형 기자 AD 원본보기 아이콘

업종별로는 건설(+0.65%)을 제외하고는 전반적으로 하락세다. 전기·전자(-3.81%), 증권(-3.63%), 의료·정밀기기(-3.29%), 제조(-3.27%), 제약(-2.63%), 금융(-2.70%), 운송장비·부품(-2.47%), 통신(-2.09%), 유통(-2.02%) 등이다.

시가총액 상위 종목들도 약세다. 삼성전자 삼성전자 close 증권정보 005930 KOSPI 현재가 183,900 전일대비 4,000 등락률 -2.13% 거래량 6,564,293 전일가 187,900 2026.03.13 10:04 기준 관련기사 [특징주]'유가 상승·뉴욕증시 하락' 삼성전자·SK하이닉스 동반 약세 코스피, 0.48% 하락 마감…코스닥은 1.02%↑ 반도체 대란·전쟁·파업…폰값이 수십만원 뛴다 전 종목 시세 보기 (-3.41%), SK하이닉스 SK하이닉스 close 증권정보 000660 KOSPI 현재가 911,000 전일대비 19,000 등락률 -2.04% 거래량 1,217,587 전일가 930,000 2026.03.13 10:04 기준 관련기사 [특징주]'유가 상승·뉴욕증시 하락' 삼성전자·SK하이닉스 동반 약세 코스피, 0.48% 하락 마감…코스닥은 1.02%↑ 코스피·코스닥 장 초반 약세…변동성 장세 지속 전 종목 시세 보기 (-3.55%), 현대차 현대차 close 증권정보 005380 KOSPI 현재가 525,000 전일대비 4,000 등락률 +0.77% 거래량 332,973 전일가 521,000 2026.03.13 10:04 기준 관련기사 정의선 현대차그룹 회장, 기아서 첫 보수 54억원 수령 코스피·코스닥 장 초반 약세…변동성 장세 지속 코스피, 상승 출발 후 5680선 보합세…코스닥도 비슷 전 종목 시세 보기 (-3.26%), LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 close 증권정보 373220 KOSPI 현재가 369,500 전일대비 14,500 등락률 -3.78% 거래량 114,593 전일가 384,000 2026.03.13 10:04 기준 관련기사 코스피, 0.48% 하락 마감…코스닥은 1.02%↑ 코스피, 상승 출발 후 5680선 보합세…코스닥도 비슷 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 전 종목 시세 보기 (-4.56%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 close 증권정보 012450 KOSPI 현재가 1,460,000 전일대비 5,000 등락률 -0.34% 거래량 85,412 전일가 1,465,000 2026.03.13 10:04 기준 관련기사 크래프톤·한화에어로스페이스, '피지컬 AI' 공동 개발 나선다 코스피, 0.48% 하락 마감…코스닥은 1.02%↑ 코스피·코스닥 장 초반 약세…변동성 장세 지속 전 종목 시세 보기 (-1.30%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 close 증권정보 207940 KOSPI 현재가 1,592,000 전일대비 33,000 등락률 -2.03% 거래량 14,418 전일가 1,625,000 2026.03.13 10:04 기준 관련기사 삼성바이오로직스, 유럽 제약사와 2796억 규모 수주 계약 코스피, 0.48% 하락 마감…코스닥은 1.02%↑ 삼성바이오로직스, 'BMA2026'서 CDMO 기술력 알렸다 전 종목 시세 보기 (-2.65%), SK스퀘어 SK스퀘어 close 증권정보 402340 KOSPI 현재가 536,000 전일대비 18,000 등락률 -3.25% 거래량 110,850 전일가 554,000 2026.03.13 10:04 기준 관련기사 코스피, 0.48% 하락 마감…코스닥은 1.02%↑ 한신평까지 SK하이닉스 신용등급 상향…3사 모두 'AA+' '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 전 종목 시세 보기 (-3.79%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 close 증권정보 034020 KOSPI 현재가 107,700 전일대비 4,200 등락률 +4.06% 거래량 3,960,130 전일가 103,500 2026.03.13 10:04 기준 관련기사 코스피, 0.48% 하락 마감…코스닥은 1.02%↑ 코스닥 액티브 ETF 상장…변동성 장세 속 투자 관심 집중 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 전 종목 시세 보기 (-1.35%), HD현대중공업 HD현대중공업 close 증권정보 329180 KOSPI 현재가 590,000 전일대비 14,000 등락률 -2.32% 거래량 53,543 전일가 604,000 2026.03.13 10:04 기준 관련기사 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 유가 진정에 韓 증시 반등…코스피 매수사이드카 발동 김정관 산업장관 "캐나다 잠수함 프로젝트, 분리발주 계획 없다 들어" 전 종목 시세 보기 (-0.17%), 기아 기아 close 증권정보 000270 KOSPI 현재가 164,100 전일대비 2,900 등락률 -1.74% 거래량 400,216 전일가 167,000 2026.03.13 10:04 기준 관련기사 정의선 현대차그룹 회장, 기아서 첫 보수 54억원 수령 코스피, 0.48% 하락 마감…코스닥은 1.02%↑ 코스피, 상승 출발 후 5680선 보합세…코스닥도 비슷 전 종목 시세 보기 (-4.13%) 등 하락했다.

코스닥은 전장 대비 1.75% 내린 1128.30에 거래 중이다. 외국인이 273억원 순매도한 반면 개인은 149억원, 기관은 162억원 사들였다.

업종별로는 혼조세를 나타내고 있다. 제조(-1.55%), 금융(-2.86%), 종이·목재(-1.74%), 화학(-1.92%), 제약(-0.21%), 비금속(-1.52%), 기계·장비(-2.05%), 전기·전자(-2.33%) 등은 내렸다. 일반서비스(+0.76%), 건설(+1.55%), 유통(+0.52%), 오락·문화(+0.77%), 음식료·담배(+0.81%) 등은 상승세다.

시가총액 상위 종목은 대부분 하락했다. 에코프로 에코프로 close 증권정보 086520 KOSDAQ 현재가 151,800 전일대비 6,200 등락률 -3.92% 거래량 582,179 전일가 158,000 2026.03.13 10:04 기준 관련기사 코스피, 0.48% 하락 마감…코스닥은 1.02%↑ 코스피·코스닥 장 초반 약세…변동성 장세 지속 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 전 종목 시세 보기 (-3.54%), 알테오젠 알테오젠 close 증권정보 196170 KOSDAQ 현재가 364,000 전일대비 8,500 등락률 -2.28% 거래량 83,705 전일가 372,500 2026.03.13 10:04 기준 관련기사 알테오젠, 키트루다 SC 조성물 특허 美 등록 전쟁 불확실성에 적응하나…코스피 소폭 상승 마감 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 전 종목 시세 보기 (-3.22%), 에코프로비엠 에코프로비엠 close 증권정보 247540 KOSDAQ 현재가 189,000 전일대비 8,700 등락률 -4.40% 거래량 293,304 전일가 197,700 2026.03.13 10:04 기준 관련기사 기회가 왔을 때 제대로 잡아야...최대 4배 투자금을 연 5%대 금리로? '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 유가 진정에 韓 증시 반등…코스피 매수사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (-5.56%), 삼천당제약 삼천당제약 close 증권정보 000250 KOSDAQ 현재가 774,000 전일대비 13,000 등락률 -1.65% 거래량 41,464 전일가 787,000 2026.03.13 10:04 기준 관련기사 기회는 왔을 때 잡아야...최대 4배 주식자금을 연 5%대 합리적인 금리로? '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 유가 진정에 韓 증시 반등…코스피 매수사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (-2.29%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 close 증권정보 277810 KOSDAQ 현재가 767,000 전일대비 7,000 등락률 +0.92% 거래량 78,973 전일가 760,000 2026.03.13 10:04 기준 관련기사 코스피, 상승 출발 후 5680선 보합세…코스닥도 비슷 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 유가 진정에 韓 증시 반등…코스피 매수사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (-2.50%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 close 증권정보 298380 KOSDAQ 현재가 187,900 전일대비 6,700 등락률 +3.70% 거래량 317,997 전일가 181,200 2026.03.13 10:04 기준 관련기사 기회는 왔을 때 잡아야...최대 4배 주식자금을 연 5%대 합리적인 금리로? '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 유가 진정에 韓 증시 반등…코스피 매수사이드카 발동 전 종목 시세 보기 (-0.39%), 리노공업 리노공업 close 증권정보 058470 KOSDAQ 현재가 113,200 전일대비 4,600 등락률 -3.90% 거래량 245,769 전일가 117,800 2026.03.13 10:04 기준 관련기사 전쟁 불확실성에 적응하나…코스피 소폭 상승 마감 코스피, 상승 출발 후 5680선 보합세…코스닥도 비슷 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 전 종목 시세 보기 (-3.57%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 close 증권정보 950160 KOSDAQ 현재가 100,400 전일대비 600 등락률 -0.59% 거래량 98,455 전일가 101,000 2026.03.13 10:04 기준 관련기사 '전쟁 끝나나' 기대감에…코스피 5% 상승 마감 유가 진정에 韓 증시 반등…코스피 매수사이드카 발동 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 전 종목 시세 보기 (-1.68%)은 주가가 떨어졌다. 펩트론 펩트론 close 증권정보 087010 KOSDAQ 현재가 296,000 전일대비 6,500 등락률 +2.25% 거래량 72,762 전일가 289,500 2026.03.13 10:04 기준 관련기사 코스피, 0.48% 하락 마감…코스닥은 1.02%↑ 전쟁 불확실성에 적응하나…코스피 소폭 상승 마감 코스피, 상승 출발 후 5680선 보합세…코스닥도 비슷 전 종목 시세 보기 (+2.94%)과 리가켐바이오 리가켐바이오 close 증권정보 141080 KOSDAQ 현재가 200,500 전일대비 16,800 등락률 +9.15% 거래량 467,336 전일가 183,700 2026.03.13 10:04 기준 관련기사 코스피·코스닥 장 초반 약세…변동성 장세 지속 유가 진정에 韓 증시 반등…코스피 매수사이드카 발동 '전쟁·유가 쇼크'에 휘청…코스피, 5.96% 하락 마감 전 종목 시세 보기 (+3.43%)는 올랐다.

AD

한편, 이날 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전 거래일 대비 9.4원 오른 1490.6원으로 출발했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>