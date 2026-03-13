[특징주]남양유업, 오너리스크 덜어내고 주주환원하자 급등

배당 확대와 자사주 매입을 포함한 310억원 규모의 주주환원 정책을 추진하는 남양유업 남양유업 close 증권정보 003920 KOSPI 현재가 55,500 전일대비 4,500 등락률 +8.82% 거래량 46,958 전일가 51,000 2026.03.13 10:03 기준 관련기사 남양유업, 310억 규모 주주환원 추진…배당 확대·자사주 매입 "네이버서 아이엠마더 구매하면 기부"…남양유업 캠페인 진행 남양유업, 테이크핏·프렌치카페 카자흐스탄 수출…중앙아시아 공략 전 종목 시세 보기 의 주가가 급등했다.

13일 오전 9시20분 기준 남양유업은 4400원(8.63%) 5만5400원에 거래됐다.

AD

남양유업은 전날 이사회를 열고 결산배당과 특별배당 등 약 112억원 규모의 배당안을 정기주주총회 안건으로 상정하기로 결정했다. 결산배당 규모는 약 30억원이며 배당성향은 42.25%로, 지난해 배당액 약 8억원보다 늘었다. 200억원 규모의 자사주 취득도 진행한다.

남양유업 최대주주 한앤코유업홀딩스는 유통주식 수가 줄어드는 것을 감안해 보유 지분 일부를 시장에 매도할 예정이다.

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>