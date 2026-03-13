배당 확대와 자사주 매입을 포함한 310억원 규모의 주주환원 정책을 추진하는 남양유업 남양유업 close 증권정보 003920 KOSPI 현재가 55,500 전일대비 4,500 등락률 +8.82% 거래량 46,958 전일가 51,000 2026.03.13 10:03 기준 관련기사 남양유업, 310억 규모 주주환원 추진…배당 확대·자사주 매입 "네이버서 아이엠마더 구매하면 기부"…남양유업 캠페인 진행 남양유업, 테이크핏·프렌치카페 카자흐스탄 수출…중앙아시아 공략 의 주가가 급등했다.


13일 오전 9시20분 기준 남양유업은 4400원(8.63%) 5만5400원에 거래됐다.

꼭 봐야 할 주요 뉴스

저커버그의 3700억짜리 "자니?"… 남자는 제시 몸값도 두 배 불리고서야 전화받았다 저커버그의 3700억짜리 "자니?"… 남자는 제시 몸...
AD

남양유업은 전날 이사회를 열고 결산배당과 특별배당 등 약 112억원 규모의 배당안을 정기주주총회 안건으로 상정하기로 결정했다. 결산배당 규모는 약 30억원이며 배당성향은 42.25%로, 지난해 배당액 약 8억원보다 늘었다. 200억원 규모의 자사주 취득도 진행한다.


남양유업 최대주주 한앤코유업홀딩스는 유통주식 수가 줄어드는 것을 감안해 보유 지분 일부를 시장에 매도할 예정이다.

[특징주]남양유업, 오너리스크 덜어내고 주주환원하자 급등
AD
원본보기 아이콘

오규민 기자 moh011@asiae.co.kr
영문 기사 보기

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 보면 좋은 기사

새로보기

내 안의 인사이트 깨우기

지식포켓

지식포켓

하루 3분, 퀴즈 풀고 시사 만렙!🔥
Plab+ 놀이와 실험, 그 이상의 확장!

플랩+

생각을 넓히는 실험실, 플랩+
내 집 마련 준비 레벨 테스트

내 집 마련 준비 레벨 테스트

당신의 부동산 지식·실행력, 어느 정도 인가요?

취향저격 맞춤뉴스

많이 본 뉴스

당신을 위한 추천 콘텐츠

놓칠 수 없는 이슈