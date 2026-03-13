기존 서비스 범위 확대

넛지헬스케어가 운영하는 캐시워크는 '동네산책'에 '음식점 영수증 인증 리워드' 기능을 시범 도입했다고 13일 밝혔다.

캐시워크의 대표 기능 중 하나인 동네산책은 사용자가 주로 거주하거나 활동하는 생활권 내 장소와 커뮤니티를 기반으로 한 로컬 서비스다. 주변 공원, 병원 등 생활권 내 장소를 안내하고 방문 시 캐시를 적립해주는 방식으로 일상 속 걷기 활동을 자연스럽게 유도한다.

이번에 캐시워크의 동네산책에 도입된 음식점 영수증 리워드는 강남구 음식점 247곳을 대상으로 우선 운영된다. 사용자는 동네산책 서비스의 '주변산책' 탭에서 참여 음식점을 확인한 뒤 매장을 방문하고 영수증을 인증하면 캐시 보상을 받을 수 있다.

캐시워크는 강남구 음식점과 카페를 중심으로 동네산책 영수증 리워드를 우선 적용하고, 향후 운영 결과를 바탕으로 참여 지역과 서비스 범위를 단계적으로 확대할 계획이다.

