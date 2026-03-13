API개발·대고객 서비스 추진 예정

양사 데이터 교류 및 시스템 연계

KB국민은행은 12일 관세사 전용 ERP 운영사인 옵스네트웍스와 '관세ERP 활성화를 위한 업무협약'을 체결했다고 13일 밝혔다.

문명수 옵스네트웍스 대표이사(왼쪽)와 김현욱 KB국민은행 기업고객그룹 부행장이 12일 기념촬영을 하고 있다. AD 원본보기 아이콘

이날 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 열린 협약식에는 문명수 옵스네트웍스 대표이사와 김현욱 KB국민은행 기업고객그룹 부행장을 비롯한 양사 관계자들이 참석했다.

KB국민은행은 2019년부터 옵스네트웍스가 제공하는 관세사무소 통관·물류 자금관리 시스템인 '관세 ERP CL-FMS'와 연계해 별도의 인터넷뱅킹 접속 없이 시스템 내에서 조회, 이체 등 금융업무를 이용할 수 있는 서비스를 지원하고 있다.

이번 협약을 통해 양사는 ▲ API개발 및 대고객 서비스 출시 ▲광고·마케팅 공동 기획 ▲데이터 연계 금융서비스 제공을 위한 플랫폼 협력 등을 추진할 예정이다.

이외에도 양사 간 시스템을 연동해 수출입 결제 프로세스 고도화, 관세사 특화 비대면 금융상품 출시 등도 협업할 계획이다.

AD

KB국민은행 관계자는 "이번 업무협약으로 고객들의 수출입 업무 편의성이 커질 것으로 기대된다"며, "앞으로도 양사의 전문성을 바탕으로 기업의 지속가능한 성장을 위해 차별화된 외환 서비스를 확대해 나가겠다"고 전했다.

김민영 기자 argus@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>