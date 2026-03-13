하나카드, 군장병 '나라사랑' 혜택강화…CU·PX 캐시백, 서울랜드 할인

CU 캐시백, 軍 호응에 한 달 연장

PX 1만원 환급…하나페이 신규가입 이벤트

하나카드는 군 장병을 위해 '하나 나라사랑카드' 혜택을 강화한 3월 프로모션을 진행한다고 13일 밝혔다. CU편의점 캐시백 서비스를 한 달 연장하고 군대 내 매점(PX) 환급 혜택을 지속한다는 방침이다.

우선 지난달 장병 호응을 얻었던 CU 편의점 100% 캐시백 이벤트를 이달 말까지 연장한다. 전국 CU 편의점에서 하나 나라사랑카드 1만원 이상 결제 시 1만원 전액을 돌려준다. 실물 카드를 수령하기 전이라도 하나카드 애플리케이션 '하나페이'에 등록해 모바일 결제하면 동일한 혜택을 누릴 수 있다. 캐시백은 이용일 기준 3영업일 이후 계좌로 지급된다.

PX 혜택도 지속 진행한다. 이달 중 하나 나라사랑카드를 신규 발급받고 다음 달 말까지 전국 PX에서 건당 3만원 이상 이용한 고객에겐 오는 5월 말까지 최대 1만원을 환급해준다. 하나 나라사랑카드 발급 후 하나페이를 설치한 고객 중 ▲병역판정 검사자에겐 배달의민족 5000원 모바일 상품권 ▲훈련병·현역병·사회복무요원에겐 이디야 아메리카노 라지 1잔을 하나페이 내 쿠폰함을 통해 제공한다.

휴가 나온 장병을 위한 서비스도 준비했다. 서울랜드 파크 이용권 70% 할인 혜택을 단독 제공한다. 현장에서 하나 나라사랑카드로 결제 시 정상가 5만2000원의 30% 가격인 1만5600원에 이용권을 구매할 수 있다. 본인뿐 아니라 동반 1인까지 같은 혜택을 제공한다. 서비스는 지난 7일부터 시작했고 연말까지 진행한다.

아울러 하나카드는 나라사랑카드 3기 금융사업자(하나·신한·IBK기업) 중 유일하게 '터치카드' 기능을 무상으로 1회 제공한다. 하나 나라사랑카드 소지 고객은 별도의 심(SIM) 타입 카드를 신청할 수 있고, 이를 손목시계 줄 등에 고정할 수 있는 웨어러블 커버를 함께 제공한다. 커버에 심카드를 넣은 뒤 시곗줄에 붙이면 근거리무선통신(NFC) 단말기나 대중교통 이용 시 지갑을 꺼내지 않아도 결제할 수 있다. 활동량이 많은 군 생활 특성을 고려한 서비스다.

이외에도 ▲무료 상해보험 ▲휴대전화 파손 보험 무상 가입 ▲트래블로그 스위치 서비스 가입 시 외화 결제 이용 수수료 면제 서비스 등을 제공한다.

하나카드 관계자는 "이달 한 달간 진행되는 집중적인 혜택을 통해 국방의 의무를 다하는 장병들이 잠시나마 즐거움과 활력을 얻길 기대한다"고 말했다.

