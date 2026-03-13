강원도, 농어촌진흥기금 조기 집행…중동 정세 불안 대응 강화

농업 현장 면세유 가격 상승

시설하우스 난방비 등 부담 증가

운영자금 집중 지원

강원특별자치도(도지사 김진태)는 최근 국제유가 상승으로 농어업인의 경영 부담이 커짐에 따라 이를 완화하기 위한 대응에 나선다.

최근 농업 현장에서는 면세유 가격 상승에 따른 시설하우스 난방비 증가와 봄철 영농기계 사용 확대에 따른 연료비 부담이 커지고 있으며, 사료 운송비 인상에 따른 사료가격 상승과 어선 유류비 증가 등으로 농어업 경영비 전반이 상승하고 있다.

도는 현재 2026년 농어촌진흥기금 융자 지원 신청을 1월 8일부터 3월 31일까지 접수 중이며, 시설자금과 운영자금을 중심으로 농어업 경영안정을 지원하고 있다.

올해 농어촌진흥기금 융자 규모는 총 200억 원으로, 도내 경영체 등록 농림어가와 농업법인을 대상으로 지원한다.

특히 유가 상승으로 증가한 농어업 경영비 부담을 완화하기 위해 운영자금 융자 지원을 강화할 계획이다.

융자 한도는 개인 최대 3억원, 단체 최대 10억원이며, 연리 1.0%의 저리 조건으로 제공된다.

시설자금은 3년 거치 5년 균분상환, 운영자금은 2년 거치 3년 균분상환 방식으로 지원된다.

도는 당초 6월 예정이던 융자 실행을 앞당겨 신청 접수 완료 즉시 심의에 착수하고, 신속한 대출 심사를 거쳐 4월 중 융자 대출을 추진할 방침이다.

박형철 강원특별자치도 농정국장은 "최근 유가 상승으로 농어업인의 경영 부담이 커지고 있다"며 "운영자금 지원을 강화하고 당초 6월 예정이던 융자 실행도 앞당겨 4월 중 대출이 이뤄질 수 있도록 해 현장의 어려움을 덜겠다"고 밝혔다.

춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



