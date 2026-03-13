전략적 MOU 체결

엘리스그룹은 안랩과 인공지능(AI) 데이터센터 및 차세대 네트워크 보안 분야에서 전략적 협력을 추진한다고 13일 밝혔다.

양사는 12일 서울 엘리스그룹 본사에서 'AI 데이터센터 및 차세대 네트워크 보안' 분야 협력을 위한 업무 협약(MOU)을 체결했다. 협약은 AI 기술 확산으로 데이터센터와 엣지 환경의 중요도가 커지면서 이를 안전하게 보호할 수 있는 유연하고 강력한 보안 체계를 구축하기 위해 마련됐다.

양사는 이번 협약으로 방대한 데이터를 초고속으로 처리해야 하는 AI 데이터센터의 특성을 고려해 정부의 클라우드 보안 인증(CSAP IaaS) 기준을 충족하는 동시에, AI 학습과 추론이 수행되는 가상머신(VM) 및 컨테이너 환경에 최적화된 맞춤형 보안 설계를 공동으로 진행할 계획이다.

특히 초당 100기가비트(100Gbps)의 데이터를 처리할 수 있는 안랩의 디도스(DDoS) 대응 전용 솔루션 '안랩 DPX' 및 차세대 침입 방지 시스템(IPS) '안랩 IPS'를 엘리스 AI PMDC에 구축해 성능과 안정성을 검증한다. 이를 통해 AI 학습 중에 발생할 수 있는 대규모 네트워크 공격을 효과적으로 차단한다는 방침이다.

또한, 엘리스그룹의 독자 기술인 '이동식 모듈형 데이터센터(PMDC)'의 보안 강화에도 힘을 모은다. PMDC는 필요한 곳에 빠르게 설치할 수 있는 AI 특화 데이터센터로 안랩의 통합 보안 솔루션을 적용해 어디서나 안전한 AI 인프라를 구현할 예정이다.

양사는 이번 협력을 바탕으로 보안성이 핵심인 공공 기관은 물론 대규모 AI 인프라가 필요한 민간 기업을 대상으로 공동 사업 발굴 및 기획에도 나선다.

박정국 엘리스그룹 CTO는 "글로벌 시장에서도 경쟁력을 가질 수 있는 차세대 AI 데이터센터 보안 레퍼런스를 함께 만들어 나가겠다"고 했다.

최호경 기자 hocance@asiae.co.kr



