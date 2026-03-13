16~26일까지...6112명 선착순 모집



최대 10만 원 인센티브 지급

대전시가 자동차 주행거리 감축 실적에 따라 인센티브를 지급하는 '2026년 탄소중립포인트 자동차 분야' 참여자를 모집한다.

참여 신청은 오는 16일부터 26일까지로 6112명을 선착순으로 모집한다.

'탄소중립포인트 자동차 분야'는 운전자가 기존 주행거리 대비 탄소중립포인트 참여 이후 주행거리를 줄여 탄소배출 감축에 기여할 경우 감축 실적에 따라 인센티브를 지급하는 제도이다. 인센티브는 감축률(%) 또는 감축량(km) 중 유리한 기준을 적용해 최소 2만 원에서 최대 10만 원까지 지급된다.

참여 대상은 대전시에 등록된 12인승 이하 비사업용 승용·승합차량의 소유자다. 다만 법인 또는 단체 소유 차량, 사업용으로 등록된 차량, 전기차·하이브리드차·수소차 등 친환경 차량은 신청 대상에서 제외된다.

탄소중립포인트 자동차 누리집에서 회원가입 후 문자로 전송된 링크를 통해 차량 번호판 사진과 차량 계기판 사진을 제출하면 신청이 완료된다.

1차 모집에서 정원 마감이 되지 않을 경우, 4월 6일부터 10일까지 추가 모집이 진행될 예정이다.

문창용 대전시 환경국장은 "친환경 운전과 대중교통 이용 등으로 차량 온실가스 배출을 줄이면서 인센티브도 받을 수 있는 제도"라며 "자동차 탄소중립포인트제에 시민들의 많은 관심과 참여를 부탁드린다"고 말했다.

