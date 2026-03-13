'악마는 프라다를 입는다 2' 내달 29일 개봉

메릴 스트립·앤 해서웨이 등 다시 뭉쳐

월트디즈니 컴퍼니 코리아는 영화 '악마는 프라다를 입는다 2'를 다음 달 29일 개봉한다고 13일 밝혔다.

2006년 개봉해 3억2600만 달러의 수익을 낸 '악마는 프라다를 입는다'의 후속작이다. 메릴 스트립, 앤 해서웨이, 에밀리 블런트, 스탠리 투치 등 흥행 주역들이 다시 모여 새로운 이야기를 빚어냈다.

데이비드 프랭클 감독과 엘린 브로쉬 멕켄나 작가 등 제작진도 또 한 번 호흡을 맞췄다. 화려한 패션 업계의 치열한 이면과 생존 경쟁을 20년이 흐른 현재의 시선으로 다시 구현했다.

