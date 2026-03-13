스마트제조혁신추진단-공영홈쇼핑

2년 연속 판로 지원 업무협약 체결

중소기업기술정보진흥원은 부설 스마트제조혁신추진단이 공영홈쇼핑과 '스마트제조혁신기업 판로 지원 프로그램' 업무협약을 체결했다고 13일 밝혔다.

이번 협약은 지난해에 이어 2년 연속 체결된 판로 지원 협력체계로, 스마트공장 지원사업 참여기업의 시장 진출과 지속적인 유통 플랫폼 연계를 위해 추진됐다. 양 기관은 이번 협약을 통해 스마트제조혁신기업을 대상으로 유통플랫폼 입점 코칭 상담회, 품평회, 우수기업 판로개척 지원, 정책홍보 등을 지원할 예정이다.

추진단은 올해 스마트공장 구축기업의 제품 경쟁력 강화와 대기업 유통 플랫폼 진출 기반 마련을 위해 스마트제조혁신기업 판로 지원 프로그램을 운영한다. 지원 대상은 총 60개 사이며, 이 가운데 25개 사를 선정해 판로 지원을 추진한다. 주요 프로그램으로는 TV홈쇼핑 상품기획자(MD)와의 1대 1 제품 코칭 상담, 품질교육, 판로지원사업 설명회 등이다. 이후 코칭 멘토 추천기업을 대상으로 전문가 품평회를 진행하고, 선정기업에는 상품성 향상을 위한 심화 코칭과 TV홈쇼핑 판매 실습을 지원한다.

특히 올해 협업은 지난해 추진 성과를 바탕으로 한층 체계적으로 운영된다. 추진단은 2025년 공영홈쇼핑과의 협업을 통해 전국 스마트제조혁신기업을 대상으로 코칭 상담회를 개최했으며, TV홈쇼핑·라이브커머스·온라인 3개 유통 부문에서 60개 기업의 입점 실습을 지원했다. 우수사례로는 에이치비글로벌이 TV홈쇼핑 방송 2회를 통해 총 9400만원의 매출을 달성하는 성과를 거둔 바 있다.

안광현 스마트제조혁신추진단 단장은 "스마트제조혁신기업 제품 경쟁력 향상을 넘어 실제 시장 진출 성과로 이어질 수 있도록 지원할 계획"이라며 "앞으로도 우수 중소 제조기업의 판로 확대와 성장 기반 마련을 위해 현장 중심의 지원을 강화해 나가겠다"고 말했다.

