에이스침대, '2026 웨딩멤버스' 제휴 혜택 강화

신혼부부 맞춤형 멤버십

한국도자기, 카누 등 제휴 확대

에이스침대가 올해부터 2026 '에이스 웨딩멤버스' 제휴 혜택을 강화했다고 13일 밝혔다.

에이스침대는 맞춤형 멤버십 프로그램 '에이스 웨딩멤버스'를 운영하면서 예비부부의 혼수 준비를 지원하고 있다.

2026 에이스 웨딩멤버스는 늘어나는 홈스타일링 수요에 맞춰 예비부부들의 선호도가 높은 리빙 라이프스타일 브랜드와의 제휴를 전면 확대하는 데 초점을 맞췄다. 제품 구매 전 단계인 멤버십 가입만으로도 체감할 수 있는 혜택을 강화해, 신혼 생활 전반에 필요한 다양한 아이템을 합리적인 조건에 준비할 수 있도록 했다.

도자기 브랜드 '한국도자기'와 함께 우아하고 세련된 분위기의 홈 다이닝을 제안한다. 멤버십 가입 시 한국도자기의 고급 브랜드 '프라우나(Prouna)'의 루미너스 컬렉션을 비롯한 인기 식기 16종을 할인된 가격으로 구매할 수 있다.

홈카페를 선호하는 고객을 위해 동서식품의 프리미엄 캡슐커피 브랜드 '카누 바리스타'도 합리적인 조건에 만나볼 수 있도록 했다. 웨딩멤버스 회원에게는 카누 공식 사이트에서 카누 바리스타 커피 머신 제품을 20% 할인된 가격으로 구매할 수 있는 쿠폰을 지급한다.

홈 프래그넌스 브랜드 '양키캔들' 구매 혜택도 더했다. 멤버십 회원이라면 누구나 캔들워머와 디퓨저 등 주요 제품을 최대 51% 할인된 가격으로 구매 가능하다. 이 외에도 이사·청소·침구·반려동물용품 등 다양한 분야의 제휴사 혜택을 구성해 혼수 준비의 편의성을 높였다.

웨딩멤버스 회원들을 위한 에이스침대 구매 혜택도 풍성하게 준비했다. 구매 금액대에 따라 신혼여행에 활용하기 좋은 고급 캐리어를 사은품으로 증정한다. 매트리스와 함께 사용할 수 있는 슬립케어 제품군에는 20% 할인 혜택을 제공한다. 노르웨이 프리미엄 리클라이너 '스트레스리스(Stressless)'를 구입하면 러그와 사이드 테이블을 사은품으로 증정한다.

에이스 웨딩멤버스는 청첩장 또는 예식장·플래너 업체 계약서, 혼인관계증명서 등 증빙 서류를 통해 가입할 수 있다. 자세한 내용은 에이스침대 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

에이스침대 관계자는 "더욱 풍성해진 2026 '에이스 웨딩멤버스'를 통해 취향과 실속을 모두 갖춘 웨딩 라이프를 경험해 보시길 바란다"고 말했다.

