라부르켓, 첫 향수 컬렉션 출시…프래그런스 라인 확장

스웨덴 자연·북유럽 신화 영감 '오 드 퍼퓸' 3종 선봬

잠실 롯데월드몰 팝업 운영…전 품목 할인·사은품 제공



신세계인터내셔날 신세계인터내셔날 close 증권정보 031430 KOSPI 현재가 12,460 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 12,740 2026.03.13 개장전(20분지연) 관련기사 신세계인터, 사내벤처 '아이디어 팟' 1기 모집…신사업으로 육성 [오늘의신상]럭셔리 끝판왕 연작 '알파낙스' 아이크림 [오늘의신상]에르메스, 브랜드 최초 '파운데이션' 출시 전 종목 시세 보기 이 국내에 들여와 판매하는 스웨덴 자연주의 라이프스타일 브랜드 라부르켓(L:A BRUKET)이 브랜드 최초의 향수 컬렉션을 선보이며 제품군 확대에 나선다.

라부르켓은 이달 'NEW 오 드 퍼퓸 컬렉션'을 출시한다고 13일 밝혔다. 최근 향수 시장이 꾸준히 성장하고 새로운 향을 찾는 소비자들이 늘어나는 가운데, 기존 스킨케어와 바디케어, 홈 프래그런스에 이어 향수 라인까지 선보이며 브랜드 영역을 확장한다는 전략이다.

이번 향수 컬렉션은 스웨덴 자연과 북유럽 신화에서 얻은 영감을 바탕으로 기획됐다. 세계적인 조향사들과 협업해 향을 완성했으며, 모든 제품에는 90% 이상 자연 유래 성분을 사용했다. 식물 기반 원료를 중심으로 향을 조합해 자연스러운 향을 구현한 것이 특징이다.

또한 브랜드가 탄생한 스웨덴 바르베리 지역의 자연을 상징하는 '지오스민' 노트를 전 제품에 적용했다. 비가 내린 뒤 흙에서 느껴지는 특유의 향을 표현해 스웨덴 자연의 신선함과 생명력을 담아냈다.

컬렉션은 '오버나투르', '블릭스트', '디지르' 등 오 드 퍼퓸 3종으로 구성됐으며, 각각 50ml와 100ml 두 가지 용량으로 출시된다. 제품명은 고대 노르드어와 북유럽 전설에서 착안해 각 향이 지닌 이야기를 담았다.

'오버나투르'는 스웨덴 전설 속 트롤의 존재에서 영감을 받은 향으로, 전나무 바늘의 상쾌함과 패츌리의 흙내음, 오크모스의 이끼 향이 어우러져 비가 내린 숲속의 청량한 분위기를 표현했다. '블릭스트'는 번개가 치는 순간 현실과 신화의 경계가 열린다는 북유럽 속설을 모티프로, 오존 향에 엠버와 블랙 파우더 노트를 더해 비가 갠 뒤 공기의 시원함과 따뜻함을 동시에 담았다. '디지르'는 새벽 안개가 엘프의 존재를 알린다는 전설에서 착안했으며, 아이리스와 오이 에센스, 라이스 스팀 노트가 어우러져 이슬 맺힌 초원의 은은한 플로럴 향을 표현한다.

향수 보틀 디자인 역시 스웨덴 장인정신에서 영감을 받았다. 전통 세라믹 포트에서 모티프를 얻은 간결한 형태로 직선과 곡선의 균형을 통해 자연의 절제된 아름다움을 강조했다.

라부르켓은 컬렉션 출시를 기념해 잠실 롯데월드몰에서 5월 말까지 팝업스토어를 운영한다. 매장 전면에는 '오버나투르'에서 모티프를 얻은 트롤 대형 조형물을 설치해 브랜드의 세계관을 표현했다.

행사 기간 동안 전 품목 10% 할인과 함께 향수 구매 시 추가 5% 할인 혜택을 제공한다. 또한 트롤 키링 인형, 바디 글로브, 린넨 파우치 등 사은품 증정 이벤트도 진행한다. 디퓨저와 린넨워터, 캔들 등 홈 프래그런스 인기 제품도 함께 판매하며 구매 금액에 따라 정품을 증정한다. 이와 함께 3월 20일부터 26일까지는 롯데백화점 본점에서도 일주일간 팝업스토어를 운영할 예정이다.

AD

신세계인터내셔날 관계자는 "자연을 기반으로 한 라부르켓의 철학을 향수 카테고리로 확장하며 브랜드 세계관을 더욱 넓히게 됐다"며 "앞으로 다양한 제품과 체험 프로그램을 통해 국내 고객들이 브랜드를 경험할 수 있는 기회를 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 말했다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>